Federico Gelli sarà il nuovo responsabile della Direzione sanità, diritti cittadinanza e coesione sociale. La nomina decorrerà dal primo dicembre prossimo. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Eugenio Giani, che nella seduta di oggi ha informato la Giunta dopo averne preventivamente informato l’assessore Simone Bezzini.

La nomina avviene in ottemperanza all’avviso pubblico della Regione e secondo la normativa che presiede alla nomina stessa, rimessa al decreto del presidente della Giunta.

Nato 59 anni fa a Castelnuovo Val di Cecina, ha avuto incarichi sia nel mondo della medicina che della politica. Dal 2000 al 2005 è stato consigliere regionale, nei primi 5 anni presidente della commissione sanità, dal 2005 al 2010 entra in giunta come vicepresidente e assessore con deleghe al bilancio e non solo.

Nella XVII legislatura dal 2013 al 2018 ricopre il ruolo di deputato, dal 2016 è presidente della commissione parlamentare sul sistema di accoglienza dei migranti.

Federico Gelli è attualmente presidente di Cesvot e della Fondazione Italia in Salute.

I commenti

Dattolo (Ordine Medici Firenze) “Buon lavoro a Federico Gelli, momento decisivo per sanità toscana”

“Il nostro augurio di buon lavoro a Federico Gelli, nominato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani direttore del Dipartimento regionale di sanità". Così il presidente dell'Ordine dei medici di Firenze Pietro Dattolo.

“E' un momento in cui la sanità regionale, come quella nazionale, saranno chiamate a scelte decisive per il futuro di milioni di persone. Siamo convinti che il “nostro iscritto” Gelli, per l'esperienza maturata in questi anni di attività all'interno dell'azienda sanitaria, per la sua capacità manageriale e per il suo profilo professionale, rappresenti la persona ideale per aiutare il Servizio sanitario regionale e la nostra Regione ad affrontare questo momento decisivo. Il nostro augurio di buon lavoro da parte mia e di tutto l'Ordine dei Medici di Firenze". Conclude Dattolo.