Fiera dell'Orientamento per il cuoio, eventi online con la Rete Informagiovani

Il momento della scelta della scuola superiore è spesso decisivo per la vita di un adolescente, ecco perché l’orientamento risulta indispensabile soprattutto quest'anno.

La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore con gli operatori delle Cooperative SintesiMinerva e La Giostra e i Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, organizza anche quest’anno appositi incontri per gli alunni delle classi terze medie chiamati a scegliere l'indirizzo di studio.

L’orientamento scolastico ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore, fornire loro gli strumenti utili e le informazioni necessarie a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto stimolarne l’autovalutazione in base alle proprie attitudini, agli interessi e alle rispettive attitudini.

La situazione attuale ancora non permette di fare come gli anni passati le fiere in presenza ed è per questo che abbiamo rilanciato con la versione Online delle fiere stesse in cui gli studenti e le loro famiglie potranno confrontarsi direttamente con gli insegnanti degli istituti superiori che esporranno il loro programma e l’offerta formativa a distanza.

Dal 27 Novembre ogni sabato gli Istituti Superiori per 3 ore dalle 15.30 alle 18.30 saranno connessi ad una scuola media del territorio per presentare la propria offerta formativa attraverso i canali web preferiti siano essi MEET o TEAMS nella modalità che preferiscono sia essa spiegazione in diretta, condivisione di materiale di presentazione multimediale foto, video, etc...

ll primo appuntamento sarà sabato 27 Novembre dalle 15.30 alle 18.30 per l'Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio, seguito sabato 4 Dicembre dall'Istituto Comprensivo Statale Banti di Santa Croce sull’Arno e Staffoli e sabato 11 Dicembre dall'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto e Orentano.

Per i genitori ogni settimana saranno presenti i link cui collegarsi sia sul sito istituzionale della scuola di riferimento che sul sito della Rete Informagiovani del Valdarno www.informagiovanivaldarno.it

Fonte: Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore