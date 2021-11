Nasce 'Magnatum pico', vino sanminiatese che omaggia il tartufo

È un vino bianco creato con la collaborazione con l’Associazione Cuochi Pisani, che sprigiona sentori e profumi adatti a sposare ogni preparazione a base di tartufo, quello che celebra la 50esima Mostra del Tartufo Bianco di San Miniato. È stato presentato ieri, in occasione del secondo fine settimana della manifestazione. È l'ultimo nato dell'azienda vitivinicola Fattoria Campigiana di San Miniato, che dai primi del '900, quindi da generazioni, tramanda l'arte di fare vino sul territorio.

Si tratta di un vino bianco, il Magnatum Pico che, già nell'etichetta (è la traduzione in latino del tartufo bianco), richiama il celebre fungo che fa parte della famiglia delle tuberacee, protagonista assoluto da ormai 50 anni, della manifestazione di rilievo nazionale.

Magnatum Pico è il vino bianco, creato da Fattoria Campigiana, appositamente per accompagnare i piatti della tradizione Sanminiatese dove il tartufo è il re indiscusso. Questo pregiato nettare nasce da mosto fiore di Uve Chardonnay e Vermentino, coltivate nei vigneti della Fattoria Campigiana, i cui terreni sono di origine marina. Dopo la vendemmia le uve vengono dirottate in cantina dove ha inizio la fermentazione che dura 48 ore. Successivamente il mosto fiore viene messo a dimora in fermentini di acciaio inox e, a fermentazione ultimata, Magnatum Pico viene trasferito e affinato in barrique di rovere francese per 18 mesi, per permettergli di esprimere tutto il suo potenziale.

"Magnatum Pico è un fiore all'occhiello nella produzione di Fattoria Campigiana - spiega Guido Rambelli, direttore del Gruppo Vinità Agricola - che tenevamo a presentare durante la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, poiché è stato creato proprio per celebrare il prestigioso traguardo raggiunto. Per noi è un onore essere presenti a una manifestazione così importante, infatti abbiamo realizzato 45 magnum a tiratura limitata di Magnatum Pico e ne abbiamo donate 10 alla Fondazione San Miniato Promozione".

E non è tutto. "Una ulteriore magnum del Magnatum Pico - aggiunge Rambelli - è stata consegnata alla chef Marialuisa Lovari, che è stata premiata dall'organizzazione. Siamo molto felici dell'apprezzamento dimostrato dal pubblico dei consumatori che hanno fatto visita alla Mostra e al nostro stand. Un successo superiore a ogni più rosea aspettativa e che inorgoglisce il gruppo di cui Fattoria Campigiana fa parte".