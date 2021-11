Era a pranzo in un ristorante di Livorno, ma un boccone le è andato di traverso e la donna è morta. La vittima è una 61enne livornese. Inutili i soccorsi. La tragedia è accaduta intorno alle 14.30 di oggi in un ristorante del quartiere di Montenero. Sul posto tre ambulanze della Misericordia. Purtroppo non c'è stato niente da fare: la donna è deceduta per ostruzione delle vie aeree da bolo alimentare