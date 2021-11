Empoli-Fiorentina, il derby torna dopo due anni: la parola a Biuzzi e Guccione

Torna dopo oltre due anni il derby metropolitano in Serie A, torna al ‘Castellani’ sabato prossimo, si giocherà il 27 novembre alle 15. Ancora una volta le due città, Firenze e Empoli, approfittano dell’evento sportivo per rinsaldare lo spirito di vicinanza. Presenti sugli spalti anche i rappresentanti delle due amministrazioni comunali. Un’occasione per tifare la propria squadra, ma anche per confermare la volontà di lavorare con la massima collaborazione, fianco a fianco, in ottica ‘metropolitana’.

Finalmente torna il derby toscano in Serie A. Firenze e Empoli al momento stanno esprimendo – sottolinea l’assessore allo sporto del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi – i più alti livelli di calcio che possiamo "trovare nella nostra regione, e da sempre la nostra città è legata con un filo diretto al capoluogo, per questo sarà ancora più bello passare un pomeriggio di sport al Castellani. Sarà bella anche l'immancabile goliardia che caratterizza da sempre le tifoserie per questa partita, sono sicuro che la rivalità si fermerà qui e tutto il match si svolgerà all'insegna della sportività. Buona partita a tutti e forza Empoli!"

"A distanza di oltre due anni torna un derby molto sentito. Tra Firenze ed Empoli c’è una sana rivalità e sono certo che quella di sabato sarà una bella giornata di sport – sottolinea l’assessore del Comune di Firenze Cosimo Guccione –. Si affronteranno due squadre che per la nostra Regione sono motivo di vanto e di orgoglio: Empoli e Fiorentina sono tra le realtà più importanti del calcio italiano, che spesso e volentieri hanno sfornato talenti che hanno poi avuto una ribalta internazionale. Sarà un derby tra due squadre forti che meritano la posizione di classifica occupata e praticano entrambe un bel gioco. Una gara da giocare con il cuore e la grinta, una prova in cui si assisterà anche a una sfida tecnica tra giocatori di prim’ordine. Buona partita e Forza Viola!".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa