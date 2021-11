Alla biblioteca di Empoli arriva 'Bimbinbiblio'

In corso una nuova settimana di attività davvero imperdibili negli spazi della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli. Tra appuntamenti fissi e tante novità da scoprire.

Le sferruzzatrici del lunedì pomeriggio sono sempre all’opera con i loro ‘punti’ preziosi; le avventure settimanali dell’Ora del Racconto con la bibliotecaria Antonella sono sempre nuove; un nuovo laboratorio per imparare ad usare smartphone in maniera creativa e divertente. Il venerdì invece l’appuntamento è con Bibliocinema. Ma attenzione, domani, giovedì 25 novembre, evento speciale di ‘Bimbinbiblio’ che al primo turno ha riscosso un grandissimo successo e allora si replica il gioco del bibliotecario per la gioia di tutte le bambine e i bambini. Infine, sabato nella Torre del racconto ci sarà una lettura insolita.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 novembre, ore 17.00

#APP...LICHIAMOCI PER ESSERE CHI VOGLIAMO

Un nuovo laboratorio digitale per imparare ad usare smartphone in maniera creativa e divertente. I bambini parteciperanno prima ad un laboratorio di disegno, e poi con la fotocamera del cellulare potranno modificarlo a loro piacimento per creare l'immagine di sé che hanno sempre desiderato avere!

Per bambini dai 6 agli 11 anni.

Per organizzare al meglio l'attività, la prenotazione è consigliata al 0571/757873 o sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Venerdì 26 novembre, ore 15

#GLI SCOMPAGINATI

Nuovo appuntamento per il gruppo di lettura ragazzi della Fucini. Gli Scompaginati vi aspettano online capitanati dalla bibliotecaria Claudia Ciolli per una nuova sessione di consigli di lettura e chiacchiere sui libri! Per partecipare è necessario che i genitori o tutori legali compilino il modulo di autorizzazione privacy per i partecipanti.

Per informazioni, prenotazioni e invio del modulo: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873

Venerdì 26 novembre, ore 17.15

#BIBLIOCINEMA

Il Bibliocinema del mese di novembre propone storie di coraggio e di ribellione, storie in cui il protagonista più debole è destinato a raggiungere grandiosi obiettivi e storie che metteranno in discussione le abitudini di tutti noi! Non perdetevi le nostre proposte. Chiamate in biblioteca per sapere cosa abbiamo scelto per voi. Divertimento assicurato!

Prenotazione consigliata per organizzare al meglio l'evento (sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873).

Sabato 27 novembre, ore 17.15

#LE STORIE VANNO A TEATRO!

Vi aspettiamo in Torre del Racconto per una lettura insolita! Se vi piace entrare letteralmente nelle storie, questo è l'incontro che fa per voi perché, dopo aver ascoltato le bellissime avventure degli albi della biblioteca, potrete scegliere il personaggio che preferite e provare a calarvi nei suoi panni, per vivere ancora mille avventure!

Per bambini dai 4 agli 8 anni.

Prenotazione consigliata per organizzare al meglio l'evento (sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873).

EVENTO SPECIALE GIOVEDI 25 NOVEMBRE: BIMBINBIBLIO!

Dopo il successo del primo turno, torna un nuovo appuntamento con Bimbimbiblio: una giornata da bibliotecario. Giovedì 25 novembre si replica il gioco del bibliotecario inaugurato con grande risposta di pubblico sabato 13 novembre.

Se il vostro desiderio è sempre stato quello di calarvi nei panni dei bibliotecari e sperimentare il lavoro dietro al bancone, questo è l'appuntamento che fa per voi.

Aiuterete i bibliotecari a etichettare i libri, riordinarli sugli scaffali, realizzare le vetrine e molto altro ancora! La bibliotecaria Antonella Toso, molto conosciuta dai bambini per le sue letture e i suoi preziosi consigli bibliografici, accompagnerà gli utenti in questa nuova avventura, spiegando loro i trucchi del mestiere.

La sezione ragazzi è stata appositamente sistemata "a misura di bambino" per rendere l'esperienza ancora più confortevole e spontanea.

L'iniziativa è rivolta ai piccoli dai 4 ai 7 anni ed è organizzata a slot di 1 ora: per ogni "turno di lavoro" è possibile accogliere al massimo 2 bambini.

Per questo giovedì, è possibile prenotarsi per le 17 e per le 18.

Info e prenotazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it; 0571/757873

