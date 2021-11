Lineapelle Parigi, nuovo format a dicembre all'Ambasciata d'Italia

Il tema è l’orizzonte più avanzato della sostenibilità, declinato alla luce del concetto di innovazione responsabile. Protagonista è Lineapelle che sceglie Parigi come nuova tappa del suo roadshow dedicato all’innovazione responsabile: A New Point of Materials.

L’ultima edizione di Lineapelle (Fieramilano Rho, 22-24 settembre 2021) è stata un successo. Tale successo è proseguito con la partecipazione di A New Point of Materials (dal 18 al 22 ottobre) all’Italian Cultural Institute di New York durante il lancio di ReClothe (piattaforma creata da Fashion 4 Development e C.L.A.S.S. Eco Hub). Iniziativa coincisa con il Sustainable Goals Banquet che ha coinvolto le più alte cariche dell’ONU.

Prossima tappa: martedì 7 dicembre 2021, quando Lineapelle A New Point of Materials approda all’Ambasciata d’Italia di Parigi.

L’evento, organizzato in collaborazione con ICE – ITA (Italian Trade Agency) e C.L.A.S.S. Eco Hub, si propone come un percorso esplorativo che approfondisce in modo critico un’accurata selezione di materiali e pellami di nuova generazione, caratterizzati da un contenuto green evolutivo e di altissimo profilo. Un vero e proprio progetto di scoperta e approfondimento su pelli, nuovi materiali e accessori nei quali tecnologia, artigianalità, tradizione e avanguardia si sommano al loro concreto e riscontrabile valore responsabilmente innovativo.

A New Point of Materials racconta ogni pelle e ogni materiale esposto lungo tutto l’arco del suo ciclo produttivo. Lo fa partendo dalle scelte strategiche delle aziende che li producono (che espongono a Lineapelle) esplicitandone l’approccio innovativo responsabile che permette di ideare e confezionare prodotti performanti capaci di soddisfare una nuova generazione di valori.

La tappa parigina di A New Point of Materials rappresenta l’anteprima di un roadshow internazionale che, a gennaio 2022, toccherà gli Stati Uniti, in occasione del ritorno in presenza di Lineapelle New York (Metropolitan Pavilion, Manhattan, 26-27 gennaio 2022), spostandosi poi a Los Angeles per tornare in Italia, a Milano, dove si terrà la prossima edizione di Lineapelle, in programma dal 22 al 24 febbraio 2022 a Fieramilano Rho. Qui A New Point of Materials presenterà l’evoluzione del suo format ponendo sotto i riflettori esperienze, progetti e materiali che hanno fatto dell’innovazione responsabile il motore del proprio miglioramento continuo.

Fonte: Lineapelle