Montelupo, ritorna il servizio navette per i cimiteri

Dopo l’interruzione del servizio a causa dell'emergenza sanitaria, ripartono le navette settimanali per dare l’opportunità ai cittadini non automuniti di recarsi ai cimiteri di Montelupo.



Tutti i venerdì, sarà possibile recarsi al cimitero di Samminiatello tramite una navetta, che partirà alle ore 10:00 dalla Chiesa di Sanminiatello.

Tutti i mercoledì e i sabati sarà possibile recarsi al Cimitero del Capoluogo tramite il servizio navetta, che parte alle ore 10:00 dal Centro Storico, all’angolo tra Via Baccio e Corso Garibaldi.



Il servizio sarà attivo da venerdì 10 dicembre ed è gratuito.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa