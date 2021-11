Scarpette rosse al PIN, l'Università a Prato contro la violenza di genere

In piena sintonia con l’iniziativa della Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, il PIN ha aderito alla giornata internazionale simbolo della battaglia contro la violenza di genere.

A partire dalle 16:45 di oggi, mercoledì 24, sono state depositate scarpette rosse femminili presso l'ingresso di piazza dell'università come gesto simbolico in ricordo delle tante persone che hanno subito soprusi fino a perdere la vita. Le scarpette rosse resteranno esposte in vetrina per tutta la giornata di domani, 25 novembre.

Insieme alla Presidente del PIN, Daniela Toccafondi, ha partecipato Ilaria Santi, Assessore all'istruzione pubblica, pari opportunità e memoria del Comune di Prato, ricercatrici e ricercatori, dipendenti, docenti, studentesse e studenti della sede.

Fonte: PIN S.c.r.l. – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze