Carlo Bernardini e Cristiano Marcacci nuovi cavalieri del tartufo di San Miniato

Lo chef Carlo Bernardini e il giornalista Cristiano Marcacci sono stati insigniti del titolo di Cavaliere del Tartufo Bianco di San Miniato entrando così a far parte della Nobile Compagnia del Tartufo. La cerimonia è avvenuta durante quello che è, fino ad ora, l'appuntamento enogastronomico più importante della stagione tartufigena, ovvero la cena a sei mani promossa dalla Nobile Compagnia del Tartufo e realizzata e promossa insieme a Villa Sonnino e a Savitar. Un menu veramente d'eccezione quello proposto da Bernardini, chef pluridecorato che ha cucinato per regine, presidenti e grandi della terra, che ha proposto piatti di alta cucina con protagonista il tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi. Ecco che la "Burratina di bufala con riduzione di cavolfiore arrostito e tartufo bianco", i "ravioli di castagne serviti su passata di zucca e salsa di pecorino toscano con tartufo bianco", il "petto di faraona in crosta di olive nere su purea di porcini, radicchio rosso tardivo e salsa di tartufo nero di San Miniato" con in conclusione il Moelleux di cioccolato amaro e caramello con gelato mantecato al tartufo" hanno strappato applausi a scena aperta allo chef che in cucina ha avuto il determinante supporto della chef residence Sara Campigli. Sia Bernardini che Marcacci erano particolarmente emozionati, mentre la Nobile Compagnia del Tartufo al gran completo, con il presidente Cesare Andrisano, il vicepresidente Delio Fiordispina, Claudio Savini e l'addetto alle pubbliche relazioni Fabrizio Mandorlini hanno annunciato nuove iniziative per promuovere e far conoscere il tartufo. Intanto chi è interessato a fare parte della Compagnia è il benvenuto.