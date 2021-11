Wiki Loves Monuments Toscana, Pescia medaglia d'oro: i vincitori 2021

Wiki Loves Monuments Toscana - primo classificato: Pescia - Villa Garzoni - Luigi Mirko Fioreschi

Si è concluso il concorso fotografico Wiki Loves Monuments Toscana. Sul podio giunge prima Pescia, con una foto della Villa Garzoni, seguono al secondo posto Careggine e Piombino, poi Sansepolcro e infine San Marcello Piteglio.

Wiki Loves Monuments è il concorso fotografico internazionale di Wikipedia dei monumenti e del territorio. Attiva con un gruppo dal 2016, la Toscana è diventata nel 2018 la prima regione in Italia nel concorso fotografico ed è sempre rimasta sul podio. Uno degli scopi di WLM è raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio con il supporto di privati e amministrazioni. Le immagini migliori o più specifiche sono poi usate sulla grande enciclopedia libera Wikipedia e per promozione sui canali sociali.

Questa del 2021 era la decima edizione in Italia, promossa da Wikimedia Italia e si è svolta come da tradizione a settembre con premiazioni a livello regionale, nazionale e internazionale. Il concorso locale dedicato alla Toscana è stato un successo, raccogliendo 1590 scatti. L'organizzazione regionale è gestita da Alessandro Marchetti con la coordinatrice Susanna Giaccai. La Toscana, che si conferma ancora tra le regioni più attive in termini di partecipazione, sta ampliando sempre di più la sua copertura arrivando a raggiungere oltre 100 comuni aderenti.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a professionisti, amatori e liberi cittadini che desiderano rendere libera e accessibile a tutti l’immagine dei luoghi preferiti delle loro zone. L’unico prerequisito è registrarsi su Wikipedia e accettare la licenza d’uso Creative Commons BY-SA, cioè la licenza libera adottata su Wikipedia.

Quest’anno in Toscana la partecipazione maggiore è stata dalla Valdinievole, dalla Costa degli Etruschi, dal litorale della provincia di Massa e Carrara e della Valtiberina toscana.

Wiki Loves Monuments Toscana - i vincitori

1. Pescia - Villa Garzoni - Luigi Mirko Fioreschi

2 ex aequo. Careggine – Chiesa di San Jacopo - Simone Batini

2 ex aequo. Piombino - Parco Costiero della Sterpaia - Roberto Baroni

3. Sansepolcro - Chiostro del Palazzo delle Laudi - Thomas Kroeckertskothen

4. San Marcello Piteglio - Ponte sospeso delle Ferriere - Sara Lombardi

Gli scatti dei vincitori

Le zone di Pescia e Piombino, fra le più attive da alcuni anni, conquistano finalmente i gradini più alti del podio, mentre tornano protagoniste dopo molti anni le province di Lucca e di Arezzo. Nel complesso la provincia di Pistoia rimane quella in regione dove il concorso è maggiormente radicato.

Premiazione

Wiki Loves Monuments Toscana - secondo classificato: Piombino - Parco Costiero della Sterpaia - Roberto Baroni

La premiazione regionale 2021 si terrà a Montespertoli verso gennaio. Come sempre tutti i finalisti locali saranno invitati assieme alle autorità dei comuni sul podio. Sarà possibile grazie all’impegno di Fabio Mochi e del locale Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli. La “Impresa Sociale Magnani” di Pescia, si è offerta come ogni anno di stampare le foto vincitrici regionali su carta artigianale. La Noè edizioni offrirà dei libri di storia locale, oltre a quelle di varie amministrazioni locali. La Pasticceria Vacchetta di Santa Croce offrirà dei dolci, ricordando come sia sempre più importante associare alla scoperta del territorio anche la promozione delle sue eccellenze produttive.

Concorso Wiki Loves Monuments - ulteriori informazioni:

https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments

https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/

https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/concorso/concorsi-locali/

Monumenti fotografabili: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2021/Monumenti/Toscana