Banche chiuse nell'Empolese, Lega: "Lasciate operativi i bancomat"

“L’analisi fatta dalla Banca d’Italia che, annualmente, censisce la presenza di filiali bancarie nei vari comuni italiani è abbastanza impietosa per quanto riguarda l’empolese - affermano Giovanni Galli ed Elisa Tozzi, Consiglieri regionali della Lega".

"Infatti - proseguono i Consiglieri- sono complessivamente una trentina gli sportelli che risulteranno alla fine chiusi al 2021 (di cui sette solo nell’anno in corso). Una vera e propria falcidia che ha sicuramente dei risvolti negativi specialmente per chi abita nei centri più piccoli(tra l’altro, pare, i più interessati a quest’opera di ridimensionamento) e per le persone anziane. Senza dimenticare i conseguenti tagli del personale, visto che non tutti i dipendenti saranno, poi, reimpiegati altrove.”

“Da tempo - insistono Galli e Tozzi - è in atto, infatti, un’ampia riorganizzazione a livello bancario che, giocoforza, comporta accorpamenti e chiusure. Chiediamo, almeno che vengano però lasciati operativi i bancomat, strumento indispensabile per la clientela.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa