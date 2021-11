Caccia ai mufloni all'Isola del Giglio: Leal invita i cittadini al presidio per proteggerli

Nella giornata di ieri sono stati abbattuti 4 mufloni e naturalmente è stato solo l'inizio di una strage annunciata.

LEAL, del Comitato Sì Aboliamo la Caccia, estende ai cittadini e volontari l'invito a prendere parte a un presidio permanente, organizzato proprio in queste ore dal Comitato, per sorvegliare pacificamente il territorio dell'Isola del Giglio nel tentativo di tutelare gli animali e impedire la strage.

Gian Marco Prampolini presidente di LEAL sottolinea come sia sotto gli occhi di tutti la mancanza di una volontà politica ad affrontare la questione mufloni in modo incruento: "L'Ente Parco ha ricevuto offerte di aiuto da parte dell'ordine dei biologi e delle associazioni a fare rete per trasferire gli animali in santuari e luoghi sicuri e protetti.

Come LEAL abbiamo coinvolto le nostre sezioni sul territorio per reclutare le persone disponibili anche con dei turni programmati. Non possiamo permettere che l'arroganza di burocrati vinca sempre sulla vita degli animali privilegiando chi imbraccia un fucile".

Fonte: Ufficio Stampa