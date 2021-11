Coop Montespertoli, anche lo scontrino dice: "Stop alla violenza sulle donne"

Coop Montespertoli, fin dalla sua istituzione, è stata una cooperativa che si è spesa e tutt'oggi si spende per il sociale.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne 2021, che si celebra il 25 novembre, l'azienda ha ideato lo scontrino parlante per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di prevenire la violenza di genere ed educare a una cultura del rispetto.

Chiunque, infatti, vada a fare la spesa, una volta pagato alla cassa e ritirato lo scontrino fiscale, legge su questo: Coop Montespertoli Sostiene il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24h su 24.

"La maggior parte della nostra clientela e dei nostri dipendenti - ha commentato il presidente Luciano Cutrini - è donna. Ma non è certo per questo che abbiamo voluto, d'accordo con il Sindaco Alessio Mugnaini, provare a far parlare anche gli scontrini di questo. Un messaggio che tutti leggono e che speriamo possa servire a scuotere le coscienze perché sono ancora troppi i delitti psicologici e fisici che la donna oggi subisce".

E allora, anche gli scontrini lo dicono: stop alla violenza sulle donne con un numero attivo e di aiuto. A Montespertoli ricordiamo è aperto dal giugno di quest'anno in via G. Martini, 29, (sede Croce d'oro) previo appuntamento, il lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 18 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 13, lo sportello antiviolenza Lilith. il numero da contattare è 333 181 08 11 oppure tramite mail centrolilith.montespertoli@ gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa