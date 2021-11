Etrusca Basket, i risultati del vivaio

Come sono andate le giovanili dell'Etrusca Basket di San Miniato? Diamo uno sguardo.

U19 GOLD: IL PALATERME NON PERDONA, ETRUSCA SCONFITTA A MONTECATINI

Montecatini Basketball – Etrusca Basket San Miniato 79 – 68

Tabellino: Scomparin 31, Baldi, Masoni, Montini 2, Castaldi 11, Speranza 10, Bettini 10, Dell’Unto 2, Gori, Vanni 2. All. Latini

Non la migliore delle uscite stagionali per l’Etrusca Basket San Miniato. Sul campo di Montecatini i ragazzi di coach Latini non riescono ad entrare subito nella partita, complici molti errori banali che non fanno mai accendere definitivamente gli ospiti. Nonostante tutto San Miniato chiude sotto di 11 lunghezze la prima metà di partita e sembra davvero che, con qualche aggiustamento, se la possa giocare. Purtroppo dagli spogliatoi Montecatini rientra più decisa e sicura ed i nostri vengono travolti dall’energia dei padroni di casa, concedendo ben 29 punti nel quarto (33 subìti fino a quel momento). L’Etrusca però non ci sta, e nell’ultima frazione tira fuori l’orgoglio che la caratterizza: punto su punto accorcia le distanze e prova in ogni modo a rientrare, ma è ormai troppo tardi. I ragazzi di coach Latini riescono a rendere meno amara la sconfitta, ma in cuor loro sanno di non aver giocato al massimo delle loro possibilità. Sconfitta che sicuramente ha lasciato qualcosa ai nostri ragazzi e che sarà da stimolo per lavorare ancora più duramente in palestra e prepararsi al meglio per la prossima gara.

GLI U17 GOLD CADONO IN CASA CONTRO MONTECATINI BASKET JUNIOR

Etrusca Basket San Miniato - Montecatini B. Junior 56-80

Tabellino: Mbengue 12, Nannetti 13, Bacchi 5, Lotti 8, Iacopini 5, Ermelani 8, Poli 2, Grossi 2, Nacci, Panchetti 1, Gregorini, Federici. All. Petrolini

Seconda sconfitta consecutiva per i nostri under 17 gold che partono sottotono e poco aggressivi nei primi minuti della partita. A metà del primo quarto c’è stata una buona reazione che nonostante la poca precisione in attacco, porta in equilibrio la gara alla pausa lunga. Un terzo quarto disastroso condanna i ragazzi della Rocca: poca lucidità, troppe palle perse e sprecisione in attacco sono state le cause della sconfitta. La reazione del quarto quarto non è stata sufficiente a riportare i ragazzi in carreggiata. Testa adesso alla trasferta di Piombino, martedì 30 novembre.

VITTORIA PER GLI UNDER 15 ECCELLENZA SUL CAMPO DELLA PIELLE

Pielle Livorno - Etrusca San Miniato 65-97

Tabellino: Bertini, Campigli, Cantini 6, Castaldi 12, Ermelani 12, Gemignani 10, Gismondi 9, Guarino 4, Mugno, Pinori, Santini 16, Scardigli 28. All. Regoli.

Ancora una vittoria per i ragazzi di Regoli, sempre più protagonisti nel girone B del campionato Under 15 Eccellenza. Settima vittoria consecutiva in altrettante partite. Primato in classifica giustificato da un'altra prestazione offensiva sopra le righe con 97 punti segnati in trasferta. Rovescio della medaglia un atteggiamento difensivo da costruire per essere competitivi su entrambe le metà del campo. La cronaca vede i Cangurini scappare sul +11 solo sulla sirena del secondo quarto, dopo che Pielle conduce una partita gagliarda. Terzo quarto da incorniciare con i Biancorossi che spingono sull'acceleratore capitalizzando numerosi contropiedi creati da quelle buone difese così mancate nei primi 20 minuti. La partita si chiude sul 65-97 con tutti gli effettivi a referto scesi in campo. Prossimo impegno in casa Domenica alle 11.15, ospite di turno Pediatrica Livorno.

UNDER 13 VINCENTI SU GHEZZANO

Etrusca San Miniato - Pol. Ghezzano 94-31

Tabellino: Barili 4, Bellandi, Fontanelli 12, Galasso, Lotti, Mazzoni 20, Montagnani 16, Remi 7, Sabatini 5, Salamone 3, Starnini 22, Zinna 5. All. Regoli, Ass. Gori e Masoni.

Vittoria netta per gli Under 13 nella seconda giornata di campionato. Partita dal punteggio rotondo grazie ad una prestazione intensa ma anche alla differenza anagrafica tra le due squadre, con i Pisani che hanno schierato molti atleti 2010. Ancora progressi per i nostri Cangurini che si giocheranno la testa del girone nel confronto diretto di Pontedera sabato alle 15.00.

U14 FEMMINILE: A LUCCA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE

Le Mura Spring Lucca - Pall. San Miniato 44-66

Tabellino: Panchetti 38, Ficarra 12, Taraj 6, Capozio 2, Cerbioni 8, Bacchi, Fontanelli, Masini, Giani, Passaponti, Bertini M., Baldi. All. Petrolini

Buona la seconda prova in trasferta delle nostre cangurine che stanno dimostrando di essere una squadra unita anche nei momenti più difficili. Partono forte nei primi 5 minuti del primo quarto con una buona intensità, ma è solo dopo la pausa lunga che trovano il maggior vantaggio per assicurarsi la partita. È stata un’ottima opportunità per tutte le bimbe di fare un buon minutaggio in campo. Adesso continuare a lavorare forte in palestra senza mai abbassare la guardia. Prossimo impegno sabato 27 in casa vs B.F. Livorno. Forza bimbe!

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa