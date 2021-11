Fedina penale "chilometrica": rintracciato dalla polizia di Viareggio e accompagnato al CPR

Un cittadino marocchino, M. H. di 37 anni, irregolare sul territorio dello Stato, è stato accompagnato presso il CPR di Torino-Brunelleschi in quanto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L'uomo, scarcerato quest'anno, è stato indagato per lesioni personali, furto e porto abusivo di un taglierino in relazione a recenti fatti che hanno destato particolare allarme sociale, soprattutto nel territorio di Viareggio.

Oltre a essere già gravato da una condanna per rapina, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ed evasione (reiterate), nel suo curriculum criminale annovera numerose segnalazioni all’autorità giudiziaria per false generalità, violenza sessuale, calunnia, oltraggio e reiterati episodi di violenza a e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato oggetto di numerosi episodi violenti con connazionali per i quali ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.

Rintracciato ieri da una volante del Commissariato di polizia di Viareggio e riconosciuto dagli operatori è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione della Questura di Lucca. Dati i reati commessi, è stato emesso un decreto di espulsione eseguito con accompagnamento al CPR di Torino-Brunelleschi.