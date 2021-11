Finto corriere porta via 400mila euro di portafogli, denunciato

Nella mattina del 23 novembre, i carabinieri di Badia a Settimo a Scandicci hanno dato seguito a una segnalazione da parte di una azienda posta in questa via delle Fonti che comunicava alcune anomalie relative a procedure di consegna di materiale di pelletteria. Un 35enne originario del Napoletano, a bordo di un furgone a noleggio e spacciandosi per un corriere, aveva appena prelevato diverse centinaia di portafogli di importanti griffe.

Gli immediati accertamenti consentivano di appurare che il medesimo, approfittando della effettiva presenza di materiale pronto alla consegna, si era effettivamente finto un corriere prelevando materiale del valore commerciale di almeno 400mila euro.

Inoltre, al fine di garantirsi l’impunità e l’irrintracciabilità, lo stesso si era avvalso di un furgone a noleggio al quale aveva alterato le targhe. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa e falso materiale.