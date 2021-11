Giornata contro violenza sulle donne: stiamo facendo abbastanza? Il sondaggio di gonews.it

Oggi, 25 novembre 2021, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Istituita dall'ONU nel 1999 questa data ha l'obiettivo di sensibilizzare, offrire supporto alle vittime ma anche rafforzare quella rete antiviolenza già esistente.

Una piaga la violenza contro le donne e i femminicidi che continua ad esistere e che ogni anno, fornisce numeri preoccupanti. Per il 2021 da gennaio a oggi, in Italia sono state 109 le donne uccise, di cui 93 in ambito familiare e affettivo e di queste 63 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (Dati al 21 novembre 2021 'Servizio Analisi Criminale' del Ministero dell'Interno).

Il sondaggio di gonews.it questa settimana affronta il tema della violenza sulle donne. In questi giorni, prima durante e dopo il 25 novembre, Regione, comuni e associazioni hanno messo in campo tantissime iniziative per sensibilizzare, nuove generazioni e non, su quella che è un'emergenza da combattere. Il 1522, numero nazionale antiviolenza e antistalking si potrà adesso trovare su scontrini, negozi e supermercati, proprio per far conoscere il numero in caso di bisogno d'aiuto ma anche per rafforzare l'occhio vigile della comunità. Con le scuole o con il teatro, convegni e panchine rosse, le comunità si mobilitano contro la violenza, promuovendo soprattutto il cambiamento culturale della società.

Stiamo facendo abbastanza? Il sondaggio di gonews.it

"Giornata contro violenza sulle donne: stiamo facendo abbastanza?": È questa la domanda del nuovo sondaggio di gonews.it. Si può votare nella colonna destra della homepage del sito fino a giovedì prossimo, 2 dicembre 2021.