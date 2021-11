Tragico incidente nel Pisano, muore giovane padre di famiglia

Tragico incidente in alta Valdicecina. È morto un giovane padre di famiglia in uno scontro sulle colline di Montescudaio. Il fatto è avvenuto durante un incidente tra un furgone e un'auto nella via dei Tre Comuni. Presenti carabinieri e 115.

L'uomo era assieme alla famiglia a bordo. I due bambini e la madre sono stati inviati al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina, lucidi, coscienti e apparentemente in buone condizioni di salute.

La madre ha 30 anni ed è residente a Cecina, i bambini hanno 1 e 4 anni. Un 38enne è stato trasferito a Livorno, un 34enne a Cecina. Questi ultimi erano a bordo dell'altro mezzo.