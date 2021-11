Incontro con Federico Borella al teatro di Castelfiorentino

Sta per calare il sipario sulla prima edizione del “Premio Castelfiorentino per le arti” promosso dall’Ente Cambiano Scpa- Banca Cambiano 1884 SpA, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La prima edizione ha avuto per tema la fotografia affrontando il tema “Uno sguardo sul lavoro”. Nelle settimane scorse sono stati assegnati e consegnati dalla Giuria i premi agli studenti vincitori.

“Raccont’arti” non è stato solo il pur importante concorso, includendo anche la mostra dei lavori e un ciclo di incontri con gli autori.

Dopo Vittore Buzzi e Michele Palazzi, Sabato 27 novembre alle ore 17,00 presso il Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, sarà presente, nell’ambito di “Incontri con gli autori”, Federico Borella.

Il tema della serata sarà “Fotografo, curatore, docente: il nuovo fotografo contemporaneo- Tra antropologia culturale e memoria l’evoluzione della figura e del ruolo del fotografo documentario”.

Federico Borella è un fotoreporter nato a Bologna, con esperienza decennale in fotogiornalismo e nell’insegnamento della fotografia di reportage e di storytelling. I suoi reportage sono stati pubblicati su diversi magazine internazionali tra cui Newsweek, National Geographic, Time Magazine, Cnn, Stern, La Repubblica. Vincitore di diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Sony Award Photographer of the year 2019, Lens Culture Emerging Talent, PX3, Life Framer.

Si segnala, infine, che è ancora visibile, per le vie cittadine fra il borgo alto e basso, la Mostra fotografica curata dall’ Associazione Giglio Rosso di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa