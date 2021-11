Lavori nelle gallerie fiorentine dell'A1 e chiusure notturne

Autostrade per l’Italia comunica che, come previsto dal piano di ammodernamento della gallerie Pozzolatico, Brancolano, Lastrone e Melarancio, il prossimo finesettimana le lavorazioni attualmente in corso in orario 22-6 proseguiranno anche in orario diurno. Dalle 22 di venerdì 26 alle 14 di domenica 27 novembre saranno ridotte a una corsia sia la carreggiata esterna che l'interna tra il km 297+900 e il km 292+200, in direzione di Bologna. Resta invece garantita la fruibilità dello svincolo di Impruneta. I provvedimenti saranno replicati nel finesettimana del 18-19 dicembre.

Sulla A1 Milano-Napoli, come condiviso nel tavolo coordinato dalla Prefettura di Firenze con gli Enti Territoriali, per consentire programmati lavori di potenziamento del tratto Firenze Sud-Incisa Reggello, per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della terza corsia, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione Bologna nelle seguenti notti:

· dalle 22 di sabato 27 alle 6 di domenica 28 novembre;

· dalle 22 di sabato 4 alle 6 di domenica 5 dicembre;

· dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 dicembre;

· dalle 20 di sabato 18 alle 8 di domenica 19 dicembre;

· dalle 22 di martedì 21 alle 6 di mercoledì 22 dicembre con riferimento alla sola carreggiata in direzione Roma.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, saranno chiuse le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel tratto chiuso.

In alternativa, al tavolo di coordinamento, sono stati individuati i seguenti percorsi:

per chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, si consiglia di percorrere la S.P.34 sia per il traffico leggero che pesante mentre S.S.67 viene vietata ai pesanti oltre le 12 tonnellate.

Per chi è diretto verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, la S.P.34 sia per il traffico leggero che pesante mentre S.S.67 viene vietata ai pesanti oltre le 12 tonnellate.

Per agevolare il deflusso in viabilità ordinaria nei percorsi alternativi, Autostrade per L’Italia ha previsto l’allestimento di una segnaletica temporanea di colore arancione mentre l’uscita obbligatoria di Firenze sud sarà presidiata, fino alle 01:00, da una squadra di due uomini del personale di Autostrade per l’Italia.