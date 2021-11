Le opere d’arte dei bambini in mostra nella sede della banda di San Casciano

San Casciano si prepara al Natale pensando al talento dei più piccoli e alle vocazioni artistiche che si possono coltivare a scuola. Sono gli studenti dell’Istituto comprensivo Il Principe i protagonisti della mostra che sarà inaugurata nella sede del Corpo musicale Oreste Carlini” sabato 27 novembre alle ore 10.30, alla presenza del sindaco Roberto Ciappi, delle assessore Elisabetta Masti e Maura Masini e del dirigente scolastico Marco Poli.

Al centro dell’evento i disegni, le illustrazioni gli elaborati grafici dei bambini e dei ragazzi di cinquanta classi delle scuole primarie di San Casciano, Mercatale, Cerbaia e della scuola secondaria di primo grado di San Casciano che hanno preso parte al progetto “Tutti per la scuola - la scuola per Tutti”. Si tratta di un’iniziativa corale promossa e sostenuta dall’Istituto comprensivo Il Principe, dal Comune e dalla Proloco in collaborazione con il Corpo musicale Oreste Carlini, la sezione soci Coop di San Casciano, i Circoli e le associazioni di volontariato presenti nel territorio.

L'obiettivo è quello di mobilitare e coinvolgere la comunità nella raccolta di fondi necessari a tradurre in realtà la volontà di ampliare le opportunità formative rivolte agli studenti chiantigiani attraversate dal comune denominatore della cultura artistica. Gli elaborati degli studenti che rimarranno esposti fino al 19 dicembre (via Roma, 35) potranno essere votati e i migliori faranno parte della lotteria indetta dalla Pro Loco di San Casciano per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei laboratori artistici.

Saranno infatti scelte 8 opere d’arte che diventeranno premi della lotteria, aperta fino al 19 dicembre, giorno in cui alle ore 17.30 si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti presso la sede della Banda. La mostra sarà aperta sabato, domenica e mercoledì 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19.

Per sostenere l’Istituto comprensivo nella realizzazione del progetto “Laboratori d’arte” i cittadini potranno anche fare donazioni per l’acquisizione dei dipinti offerti e messi a disposizione dal pittore Gianni Mattioli, in mostra al Museo d’Arte Giuliano Ghelli (via Roma, 37, via Lucardesi, 6) dal 4 al 19 dicembre 2021, e comprare i biglietti della lotteria, gestita dalla Pro Loco di San Casciano.

Info: https:// scuolasancasciano.it/wp/ , http s://www.sancascianovp.net/

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino