L’incantesimo degli gnomi in scena al Minimal Teatro di Empoli

Al Minimal Teatro di Empoli nuovo appuntamento della rassegna DireFareTeatrare, dedicata ai bambini e alle famiglie. Domenica 28 novembre in scena L’incantesimo degli gnomi con Enzo Cozzolino, produzione Teatro Glug/Giallo Mare Minimal Teatro.

Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle leggende dolomitiche e del suo indiscusso protagonista: Re Laurino. Leggende che narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca e grandi scenografie mobili evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del bambino. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba tradizionale e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante e coinvolgente che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare il mondo dell’immaginario in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino all’immancabile lieto fine.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 anni.

Il programma di DireFareTeatrare, rassegna realizzata dal Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, si chiude domenica 5 dicembre Le avventure di Pesce Gaetano di e con Vania Pucci, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Gli spettacoli avranno sempre due repliche alle 15.00 e alle 17.30. Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4.50 euro.

Per tutti gli spettacoli è caldamente consigliato l’acquisto in prevendita senza costi aggiuntivi, in modo da ridurre al minimo code e assembramenti e agevolare il tracciamento degli spettatori secondo le normative vigenti. Si possono comprare i biglietti presso la sede Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese,10 a Empoli) dal lunedì al venerdì in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00. Per prenotazioni scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Per informazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o all’ufficio cultura del comune di Empoli 0571757723 o scrivere a info@giallomare.it.

Il programma delle attività è consultabile sui social di Giallo Mare Facebook e Instagram e sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Ufficio Stampa