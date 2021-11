Mascherina rossa all'ospedale di Poggibonsi, l'iniziativa contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, oggi le professioniste dell’ospedale di Campostaggia hanno deciso di indossare una mascherina rossa. Un’iniziativa volta ad accrescere la sensibilizzazione su questo fenomeno, attivando un ulteriore spunto di riflessione sulla violenza di genere.

"In occasione del 25 novembre – afferma Lucia Grazia Campanile, direttore del presidio ospedaliero valdelsano – la nostra struttura si è mobilitata per promuovere la cultura della parità di genere e della non violenza. Ci siamo assunti la responsabilità di fare qualcosa di simbolico, ma anche concreto, per dichiarare in maniera chiara e forte di essere contro le violenze. Ringraziamo le farmacie comunali 1 e 2 di Colle Val d’Elsa, la Farmacia Sarlo di Colle Val d’Elsa e la farmacia comunale di Poggibonsi per il contributo dato all’iniziativa, donando le mascherine rosse indossate dal personale femminile del nostro ospedale durante questa importante giornata".

Fonte: Asl Sud Est