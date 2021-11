Anche dalla scuola di Montelupo arriva l'appoggio alla colletta alimentare

Un’iniziativa che sarà di grande insegnamento per i piccoli studenti. È con questo spirito che la Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù di Montelupo, istituto di scuola primaria gestito dal gruppo Scuole per Crescere, ha aderito alla colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare onlus in tutta Italia.

Da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre le famiglie degli alunni hanno potuto consegnare, presso l’istituto, prodotti a lunga conservazione (come latte, alimenti in scatola, olio, tonno, pasta, pannolini, omogeneizzati) acquistati in qualsiasi rivendita alimentare. I prodotti sono poi stati smistati, per tipologia, dai bambini delle classi IV^ e V^, in modo da coinvolgerli nell'iniziativa ancor più da vicino.

Nella giornata di venerdì 26 novembre le scatole con gli alimenti verranno chiuse e consegnate ai volontari del Banco Alimentare presenti nel territorio di Montelupo, che passeranno a ritirarle a scuola.

L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare i piccoli studenti sull’importanza dell’attenzione verso il prossimo, sperando che questa possa essere un’attività formativa per i giovani e per le loro famiglie. A riprova di questo obiettivo, la scuola ha infatti chiesto alle famiglie di essere accompagnati dai propri figli nell’acquisto dei prodotti per il Banco Alimentare, in modo da far vivere l’esperienza della solidarietà in tutti gli aspetti. Un piccolo gesto ma molto importante non solo per chi ha bisogno ma per la crescita dei giovani studenti.

Fonte: Ufficio stampa