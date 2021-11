Codice Rosa, in due anni a Empoli 181 accessi per 173 persone

Sono 173 le persone che si sono rivolte al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli nel periodo 2019-21 e sono state diagnosticate come vittime di violenza. In totale sono stati 181 gli accessi per il Codice Rosa, dato che un soggetto può aver avuto bisogno di più di un accesso nel periodo preso in esame. Il 77,4% è rappresentato da donne adulte e minorenni, l'11,6% da maschi o femmine con età inferiore a diciotto anni.

Sono questi i numeri del Codice Rosa a Empoli. La rete territoriale prevede un team multidisciplinare costituito dalla referente territoriale e dai professionisti dei servizi sanitari e sociali impegnati nella risposta alle vittime di violenza ed opera in stretto contatto e in sinergia con Enti, Centri Antiviolenza e Associazioni del Privato Accreditato coinvolti nei percorsi di sostegno e protezione delle vittime nello specifico ambito territoriale.

Come riporta il Comune di Empoli il team "assicura la rapida valutazione del rischio di recidiva della violenza a seguito dell’accesso in emergenza e identifica la disponibilità delle risposte appropriate". Si configura, quindi, come "una modalità operativa funzionale e necessaria a garantire la continuità assistenziale dall’intervento in acuto, realizzato dalla Rete Codice Rosa, all’intervento post acuto di competenza della Rete dei servizi territoriali".