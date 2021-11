Orange the World, la statua della Vittoria in arancio contro le violenze

Oggi, giovedì 25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” il Comune di Empoli raccoglie l’invito dell’associazione Soroptimist International d’Italia per sostenere la campagna internazionale “Orange the World”. Ecco perché la statua della Vittoria dell’omonima piazza in centro storico sarà illuminata di colore arancione.

La campagna lancia il messaggio rivolto alle donne: NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522.

Peraltro il Comune di Empoli aveva già lanciato nei giorni scorsi un’ampia iniziativa di sensibilizzazione distribuendo centinaia di adesivi col numero Antiviolenza 1522 nei negozi del centro, delle frazioni e nei supermercati Coop.

Il mondo soroptimista aderisce a questa Campagna, promossa dall’ONU e da UNWomen, in una mobilitazione corale contro la violenza di genere sotto qualsiasi forma si manifesti: fisica, psicologica, economica.

“Facciamo sentire la nostra voce ovunque e in ogni modo e inondiamo il mondo di arancione!” dice l’associazione.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita nel 1981 come contrasto alla violazione dei diritti umani per la discriminazione contro le donne e il permanere di disuguaglianze fra donne e uomini, nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa