Oscar eccellenze toscane: premi alla castellana Calugi e al pastificio Morelli di San Romano

Quinta edizione dei Tuscany Food Awards che anche quest’anno si è svolta on line. Purtroppo per il secondo anno consecutivo non sono stati potuti assegnare durante gli splendidi galà che negli anni precedenti si sono svolti in bellissime località a partire dal Teatro Puccini, Ex Cavallerizza sotto le mura di Lucca, Golf Le Pavoniere, ma il successo degli iscritti (189 aziende di 10 categorie) ha potuto permettere che si potesse andare avanti in questo bellissimo progetto di promozione dell’eccellenze agroalimentari Toscane.

Ecco i vincitori:

CATEGORIA SALUMI

VINCITORE

SALUMIFICIO ARTIGIANALE SILVANO MORI - Torniella (Roccastrada)

MENZIONE SPECIALE

SALUMI BENVENUTI - Lucca

SALUMIFICIO MANNORI - Vergaio (Prato)

SALUMIFICIO PATRONE - Venturina Terme (Campiglia Marittima)

CATEGORIA PASTA FRESCA

VINCITORE

ANTICO PASTIFICIO MORELLI - San Romano (Montopoli in Val d'Arno)

MENZIONI SPECIALI

PASTIFICIO LA FIORITA - Scopeti (Rufina)

PASTA TOSCANA - Castiglion Fiorentino

PREMIO SPECIALE CATEGORIA PASTA

PASTIFICIO FABIANELLI - Castiglion Fiorentino

PER L’IMPEGNO CON IL QUALE RIESCE A PORTARE AVANTI L’ECCELLENZA DELLA PASTA TOSCANA NEL MONDO

CATEGORIA SPECIALE TARTUFI

VINCITORE

STEFANIA CALUGI - Cambiano (Castelfiorentino)

MENZIONI SPECIALI

SAVINI TARTUFI - Montanelli (Palaia)

AZIENDA AGRICOLA VILLA MAGNA TARTUFI - Arezzo

BOSCOVIVO TARTUFI - Badia al Pino (Civitella in Val di Chiana)

CATEGORIA OLIO

VINCITORE

AZIENDA AGRICOLA LA GRAMIGNA - Sieci (Pontassieve)

MENZIONE SPECIALE

TENUTA LA TORRE - San Gimignano

AGRICOCCINELLA - Riotorto (Piombino)

AZIENDA AGRICOLA VARINI LUCA - Pieve a Nievole

OLIVICOLA DI CANINO

TENUTA QUERCIAMATTA - Monsummano Terme

CATEGORIA FORMAGGI

VINCITORE

STORICA FATTORIA PALAGIACCIO - Scarperia e San Piero

MENZIONI SPECIALI

AZIENDA AGRICOLA POGGIO DI CAMPORBIANO - Gambassi Terme

AZIENDA BIOAGRITURISTICA I TAUFI - Abetone Cutigliano

SALCIS FORMAGGI - Casone (Monteriggioni)

CASEIFICIO SEGGIANO - Seggiano

CATEGORIA VINI

VINCITORE METINELLA - Montepulciano

MENZIONI SPECIALI

I BALZINI WINERY - Pastine (Barberino Tavarnelle)

PIOMBAIA - Montalcino

AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI - Varna (Gambassi Terme)

AZIENDA AGRICOLA FABIO MOTTA - Le Fornacelle (Castagneto Carducci)

CATEGORIA CONSERVE

VINCITORE

SOCIETA’ AGRICOLA LA LODOLA - Foiano della Chiana

MENZIONI

AGRIFOOD TOSCANA - Sesto Fiorentino

LOMBARDI CLAUDIO - Montemurlo

CATEGORIA DOLCI

VINCITORE YAMABAKERY - Le Murelle (Collesalvetti)

MENZIONI

PASTICCERIA NUOVO MONDO - Prato

ANTICO FORNO SANTI - Migliana (Pistoia)

LORIANO PAOLINI - Vicopisano

CORSINI BISCOTTI - Castel del Piano

CATEGORIA CIOCCOLATO

VINCITORE AMEDEI - Pontedera

MENZIONI

SLITTI - Monsummano Terme

MENICHETTI - Capanne (Montopoli in Val d'Arno)

LA VIA DEL CIOCCOLATO - Cascina

ROBERTO CATINARI - Agliana

CATEGORIA BIRRA ARTIGIANALE

VINCITORE

PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO - Livorno

MENZIONI

BIRRIFICIO SARAGIOLINO - Saragiolino (Torrita di Siena)

BIRRIFICIO AGRICOLO BALDI - Pistoia

BIRRIFICIO SAN GIROLAMO - Vitiano (Arezzo)

I Tuscany food awards, vengono assegnati in modo estremamente democratico e particolare importante e che le aziende non pagano alcun diritto di partecipazione.

I Tuscany Food Awards sono patrocinati dal Ministero delle Politiche Agricole.