Ospedale di Volterra, Petrucci (Fdi): "Dove sono i 6 milioni promessi?"

“Dove sono i 6 milioni di euro destinati all'ospedale di Volterra? A quali progetti saranno destinati? Dopo mesi non abbiamo ancora risposte precise. Sembra che si sia soltanto ad una fase pre-progettuale e che ancora non ci sia niente di concreto né sui tempi né tanto meno sull'entità reale del finanziamento. Questa struttura ha bisogno di una importante ristrutturazione: i reparti sono angusti e ci sono edifici che cadono a pezzi. Non è che quei 6 milioni di euro sono stati una fuga in avanti audace dell’assessore Bezzini?”.

E’ quanto affermato da Diego Petrucci, consigliere regionale FdI e membro della commissione sanità, a seguito di un sopralluogo alla Rsa Santa Chiara e all’ospedale Santa Maria Maddalena.

“La storia dei 6 milioni di euro per Volterra sta diventando un giallo, eppure qui esistono delle eccellenze sanitarie. Per questo pensiamo di candidare Volterra a principale centro di riabilitazione d’Italia. La struttura, già esistente di Inail è un vero gioiello, ma ad oggi è in grado di ospitare solo 50 degenti. Di fronte alla tragedia degli incidenti e morti sul lavoro, riteniamo che il Governo Draghi dovrebbe investire quanto più possibile in eccellenze di questo tipo” conclude Petrucci.

Fonte: Ufficio Stampa