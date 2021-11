Progetto Aliseo, on line l’avviso per 80 percorsi di accompagnamento al lavoro

Entro la fine dell’anno saranno attivati 80 percorsi di accompagnamento al lavoro per i residenti nel Comune di Firenze che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid.

Per candidarsi è necessario partecipare all’avviso pubblico del progetto Aliseo per l’accompagnamento al lavoro e l’inclusione sociale e occupazionale, che sarà aperto da oggi fino al 27 dicembre prossimo.

“Il progetto Aliseo è una misura di sostegno ai fiorentini che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro - e fa parte del piano del sindaco Nardella ‘Rinasce Firenze’, per la ripartenza della nostra città. I percorsi di accompagnamento al lavoro sono importanti perché favoriscono oltre che l’occupazione anche l’integrazione delle persone che si trovano a vivere un delicato e complesso momento”.

Per accedere al servizio on line (SOL) e candidarsi è necessario avere aderito a un sistema di identità digitale (SPID, CIE, CNS), avere un ISEE ordinario inferiore a 16mila euro, essere maggiorenni residenti a Firenze e in una delle seguenti condizioni: disoccupato con iscrizione al CPI (Centro Per l’Impiego) a partire dal 31/01/2020, lavoratore che ha già ricevuto la lettera di licenziamento dal proprio datore di lavoro oppure disoccupato con un’invalidità civile fra il 34% e il 45%.

Sono previsti punteggi per la definizione della graduatoria: vengono cioè premiati i disoccupati con invalidità civile, che abbiano già frequentato tirocini di almeno 3 mesi, cha abbiano più di 50 anni, donne con figli in età compresa fra i 30 mesi e i 6 anni. Anche la frequenza ai corsi di formazione dà maggior punteggio nella graduatoria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa