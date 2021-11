Sant'Andrea d'Artista a Montespertoli, arriva 'Rifiorire' nella galleria di Palazzo Comunale

Martedì 30 novembre in occasione della Festività Patronale di Montespertoli si svolgerà la cerimonia di donazione dell’opera “Rifiorire” della Maestra d’arte Rita Pedullà al Comune di Montespertoli.

Nell’occasione sarà presente anche la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi con le musiche di Stefania Persico e con la voce di Patrizia Amoretti.

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di valorizzare e far conoscere gli artisti locali accogliendo ogni anno, per l’occasione della festività, un’opera diversa così da creare una piccola galleria d’arte nel Palazzo Comunale fruibile a tutta la cittadinanza.

Al momento, nell’edificio, è possibile trovare ben cinque opere di artisti del territorio, tra cui un quadro panoramico su piazza Machiavelli dell’artista Marcello Bertini e un quadro del famoso “Asino” dell’artista Simone Armelani.

“Sant’Andrea d’Artista è un modo per valorizzare gli artisti montespertolesi e per farli conoscere a tutti facendo diventare le stanza di quella che è la casa dei montespertolesi una vera e propria galleria d’arte. Dopo un anno passato tra restrizioni e limitazioni speriamo che l’operà “Rifiorire” di Rità Pedullà sia di buon auspicio per tutta la nostra comunità. ” commenta il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Il quadro dal titolo “Rifiorire” fa parte della collezione Eden. Mi sembrava un titolo idoneo e propositivo visto il momento che stiamo vivendo. Rifiorire da un momento critico, rifiorire da ogni situazione che può creare dolore, rifiorire dai nostri lati oscuri. Il quadro vede infatti una donna di marmo da cui capo fuoriesce un mazzo di fiori, sono margherite e giaggioli fiori del nostro territorio raccolto dal mio giardino e appoggiati sulla tela stessa e poi dipinti con colori spray. Mi piacerebbe sottolineare che il territorio di Montespertoli in cui ho scelto di vivere da oltre 20 anni rappresenta per me un piccolo Eden dove la vita scorre accanto al ritmo della natura stessa” aggiunge Rita Pedullà.

Il quadro fa parte di una collezione più ampia chiamata, appunto, Eden, che l’artista ha creato nel 2019 e dove si può trovare l’incontro tra la natura stessa e lo spirito puro della visione dell’artista, i quadri diventano finestre su un mondo mitologico parallelo dove le figure vivono armoniosamente.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa, martedì 30 novembre, alle ore 16.30 nel Palazzo Comunale a seguire l’Amministrazione Comunale presenzierà alla Santa Messa Solenne per Sant’Andrea Patrono di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa