Scoperta mentre passa la droga al compagno detenuto

Passa la droga al compagno detenuto durante il colloquio in carcere: scoperta. Il fatto è accaduto a Pisa mercoledì 24 novembre in carcere, lo comunica la segreteria pisana della Uil Pa Polizia Penitenziaria.

La donna, durante l'incontro con il compagno recluso, gli ha passato della sostanza stupefacente. L'uomo, dopo averla ricevuta, ha pensato di nasconderla per poter eludere i controlli del reparto colloqui.

Ma lo scambio non è sfuggito al personale della penitenziaria: gli agenti hanno sospeso il colloquio e hanno sottoposto ad accurata perquisizione il detenuto. L'uomo, vistosi scoperto, ha consegnato l’involucro, che aveva occultato.

"Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, scoperto e sequestrato in tempo dall’alto livello di professionalità e attenzione della Polizia Penitenziaria pisana, evidenzia come sia reale e costante il serio pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere" affermano da Uil Pa.