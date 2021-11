Seasonal School, al Sant'Anna di Pisa corsi per talenti da tutto il mondo

Proseguono le Seasonal School, i corsi intensivi di una settimana su temi di ricerca interdisciplinari rivolti a studentesse e studenti di talento di tutto il mondo, promossi dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con numerose agevolazioni e premialità per chi otterrà i migliori risultati. Le prossime iniziative coinvolgono temi che spaziano dalla fotonica alle telecomunicazioni, passando per l’analisi della corruzione nei contesti pubblici e privati, per la sostenibilità della produzione alimentare e le questioni etiche legate al cambiamento climatico, fino al management dell’innovazione e dei beni comuni. Per presentare domanda di partecipazione alle Seasonal School è necessario essere iscritti a corsi di laurea o di dottorato, risultare in pari con gli esami e presentare la media di almeno di 27/30, riferita all’ordinamento italiano. Questi sono gli stessi requisiti richiesti alle allieve e agli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna.

Le iscrizioni per alcuni corsi sono già aperte o lo saranno a breve: per la seconda edizione di “PHOTONS-@: Photonic Technologies for Sensing Applications” si chiuderanno il 13 dicembre 2021 (lezioni in presenza dal 24 al 28 gennaio 2022); per “ARTIST - 5G/6G Networks Transforming the Digital Society” il 10 dicembre 2021 (lezioni in presenza dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022); per la seconda edizione di “Cibo, Sostenibilità e Diritti” il 9 gennaio 2022 (lezioni in presenza dal 7 all’11 febbraio 2022); per “TRUST – Transparency, Integrity and Anticorruption in a Public-private System” il 28 gennaio 2022 (lezioni online dal 14 al 18 febbraio 2022); per la seconda edizione di “ECLIRE - The Ethics of Climate Change: Reshaping Responsibilities for Present and Future Generations” il 23 gennaio 2022 (lezioni in presenza dal 21 al 25 febbraio 2022) e infine, per “Management of Innovation and Common Good”, il 17 gennaio 2022 (lezioni in presenza dal 28 febbraio al 4 marzo 2022).

Riduzioni della quota di iscrizione sono previste in base al proprio ISEE. Alle tre o ai tre partecipanti che, al termine del corso, avranno conseguito la valutazione migliore sarà erogata una premialità pari a 450 euro finanziata dalla Fondazione “Il Talento all’Opera” e dalla Fondazione EY. Le studentesse e gli studenti delle università italiane e straniere convenzionate con la Scuola Superiore Sant’Anna per le “Seasonal School” hanno diritto a un posto riservato e alla tariffa agevolata del 10 per cento di sconto sul costo di iscrizione.

Le università e gli enti istituzionali consorziati sono i seguenti: Università di Catania, Università della Tuscia, Università di Trento, Fondazione Onaosi, Università di Messina, Università di Macerata, Università di Camerino, Università della Calabria, Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, Università di Palermo, Università della Valle D'Aosta, Libera Università di Bolzano, Università Politecnica delle Marche.

Info, bandi e moduli di domanda su https://www.santannapisa.it/it/programma-seasonal-school-2021-2022

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa