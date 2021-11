Tornano i Libri al buio dei giovani della Croce Rossa

Dopo il grande successo dell’iniziativa lo scorso anno, i nostri Giovani Cri Empoli hanno deciso di riproporre anche quest’anno l’iniziativa ‘’Libri al buio’’.

Con una donazione di almeno 3 euro, vi porteremo direttamente a casa un libro incartato. Libri per grandi e piccini, per non perdere (o riprendere) la bellissima abitudine della lettura. I libri che abbiamo sono divisi in 3 tipi: bambini, ragazzi ed adulti.

Un regalo diverso per un figlio, un genitore, un nonno, per un amico, o per sé stessi! Con la consapevolezza di aver anche fatto un gesto per aiutare gli altri,

I nostri volontari cominceranno le consegne il 3 dicembre,

Per prenotare uno o più libri, oppure anche solo per chiedere informazioni basterà contattarci tramite messaggi alla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/criempoli.it/) ed Instagram (https://www.instagram.com/crocerossaempoli/), mandando un messaggio su whats app o telegram al numero 335 423745, chiamare al numero 0571526538 o scriverci una mail all'indirizzo empoli.giovani@toscana.cri.it.

Questo piccolo gesto per noi rappresenterà un grande aiuto. Lasciatevi incuriosire dal fascino del mistero!

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli