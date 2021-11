Violenza sulle donne, drappi rossi sul palazzo comunale di Rignano

Il palazzo comunale oggi si è presentato con i drappi rossi in segno di partecipazione attiva alla Giornata contro ogni forma di violenza e di sopruso sulle donne.

"Il 25 novembre è una data importante", ha ricordato il sindaco Daniele Lorenzini. "Con grande piacere ho visto che il nostro paese ha risposto all'invito di Auser Rignano "colorando" di rosso le proprie vetrine e le proprie porte per manifestare contro ogni forma di violenza e di sopruso sulle donne. Anche il palazzo comunale oggi si presenta con i drappi rossi in segno di partecipazione attiva alla giornata.

Il mio ringraziamento a tutti coloro che, quotidianamente, come Auser e la nuova presidente Grazia Forconi presenti stamani assieme all'ANPI, alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Rignano sull'Arno, La Formica Onlus e la Pro Loco Rignano sull'Arno, si spendono per l'affermazione del bene comune e per la promozione delle migliori energie del mondo del sociale".

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa