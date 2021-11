Balena di cioccolato da Guinness a Collodi

Le festività più buone saranno con Pinocchio a Collodi (Pescia –PT). Dal 4 dicembre arriva al Parco di Pinocchio una balena da guinness di 230 kg su iniziativa della Fondazione Nazionale Carlo Collodi! Nell’opera ci sono anche Pinocchio e Geppetto e sul mare di cioccolato sono ricreati alcuni dei rifiuti (sempre in cioccolato) che inquinano i nostri mari.

Tutta l'opera è edibile in ogni sua parte e sarà in mostra per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente marino, in mostra nei giorni di apertura del parco: dal 4 dicembre al 12 e dicembre, il 18 e 19 dicembre e per tutte le festività, tutti i giorni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, quando, grazie alla presenza del cioccolatiere Massimiliano Rosamilia, sarà donata pezzetto per pezzetto ai visitatori. Distribuzione che continuerà anche nei giorni 7/8/9 gennaio 2022 (sempre non finisca prima!). L'opera è ideata dal maestro cioccolatiere Antonio de Le Rose e sarà assemblata in questi giorni all'Acquario di Genova nell’area della vasca dei cetacei. Una volta ultimata partirà poi per Collodi.

Nel periodo natalizio è in mostra la collettiva di opere d'arte Trucioli d'arte nel paese di Pinocchio a cura di Emiliano Landi e sono previste performance con la presentazione del libro Tre zollette di Pinocchio di Katia Nocentini. Sempre a tema della tutela dell’ambiente è in mostra l’opera Pinocchio ecologista a cura di Casa Panacea.

Nel periodo i bambini potranno visitare la Casa degli elfi e scrivere prima a Babbo Natale e poi alla Befana la loro letterina, da sigillare con la ceralacca. Sono previsti giochi e animazioni.

Oltre alle attività per i bambini (museo interattivo, giostre d'epoca, serra botanica, spettacoli burattini, giostre d'epoca, percorsi avventura - questi dai 5 anni e comunque non saranno in funzione in caso di pioggia -) sono previsti laboratori e attività di animazione a tema per tutte le feste.

Tutte le attività del Parco Collodi-Pinocchio sono al chiuso o al coperto. Restano all'aperto i percorsi del parco e del giardino storico e i 2 percorsi avventura.

Fonte: Ufficio Stampa