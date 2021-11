Canottieri Limite campioni italiani nel 'due senza - pesi leggeri'

Lo scorso finesettimana la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica ha disputato i campionati italiani di fondo delle specialità due senza e singolo sulle acque di San Giorgio di Nogaro. In Gara per la Limite due singoli pesi leggeri e tre due senza delle categorie ragazzi, junior e pesi leggeri.

Nella mattina di domenica è il due senza ragazzi di Daniele Cecchi e Matteo Brunetti a conquistare un ottimo terzo posto. È stata una gara all’attacco per i due limitesi che sapevano di aver contro avversari molto forti, da segnalare Canottieri Retica, Canottieri Monate e Canottieri Pontedera rispettivamente primi secondi e terzi ai campionati italiani di giugno sulla distanza dei 2000 metri.

Cecchi e Brunetti hanno infatti imposto un ritmo gara molto alto per eseguire una chiusura agli ultimi 500 metri allo stremo delle forze, cosa che li ha permesso di prevalere su Pontedera di soli 8 decimi di secondo e conquistare così la medaglia di bronzo. Buona prestazione di crescita per il due senza junior di Edoardo Busoni e Matteo Rimoli che giungono ottavi al traguardo dopo una gara difficile e alla rincorsa, che però getta buone basi per il futuro dei due giovani portacolori bianco celesti.

È la volta dei due singoli pesi leggeri di Dario Biondi ed Ernesto Rabatti che pur non essendo il singolo la loro specialità riescono a condure entrambi una buona gara conquistando un ottimo quinto posto per Rabatti e un diciottesimo posto per Biondi.

La trasferta limitese a Sangiorgio si chiude con la gara del due senza - pesi leggeri di Alessandro Giglioli a capovoga e Lorenzo Bonaffini sul secondo carrello, in questa specialità i due limitesi erano outsider ma sapevano di poter fare bene e così è stato. Dopo una buona prima parte di gara Giglioli sentiva di poter dare di più e così ha intensificato il ritmo seguito dalla forza di Bonaffini.

Si aggiudicano così la medaglia d’oro e il titolo di campioni italiani prevalendo su canottieri Monate e Amici del fiume. Ottimo lavoro da parte della squadra e dei tecnici che portano a Limite un altro titolo italiano a distanza di poche settimane. Adesso la concentrazione è sulla prossima gara che si svolgerà sulle acque pontine del lago di Paola a Sabaudia il prossimo 5 dicembre, in palio i campionati italiani delle specialità otto con e quattro di coppia.

Fonte: Canottieri Limite