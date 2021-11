I proverbi della tradizione toscana nel libro di Carlo Lapucci

Un importante incontro con le tradizioni toscane popolari. È quello in programma venerdì 3 dicembre alle 16.30 al Circolo Arti Figurative di Empoli, in Piazza Farinata degli Uberti. Protagonista dell'evento è Carlo Lapucci, che presenta "La sapienza dell'ignoranza. Il pensiero profondo dei proverbi", edito da Ibiskos-Ulivieri.

Lapucci, studioso di tradizioni popolari, è autore di una sterminata opera nella quale ne sviscera ogni sfaccettatura, ridando lustro a una cultura dotta e popolare, soprattutto toscana, che altrimenti andrebbe perduta.

"La sapienza dell'ignoranza" è una raccolta di proverbi toscani con la quale Carlo Lapucci mira a fare una ricognizione del suo "Dizionario dei proverbi della lingua italiana". Questo volume, dal canto suo, costituisce un sunto di quei proverbi più insoliti e profondi, che vuole essere una sorta di guida alla valutazione concreta del mondo attraverso detti e modi di dire popolari. Viaggiando su vari livelli di osservazione, l'autore vuole consegnare al lettore "un libriccino da tenere sul comodino, o in valigia, al quale raccomandarsi nel momento della riflessione o del bisogno".

Il libro di Carlo Lapucci sarà presentato da Nicola Baronti, e oltre all'autore saranno presenti il senatore Dario Parrini, Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli, Andrea Giuntini, attore, che leggerà alcuni passi.

Presente anche Alessandra Ulivieri, editrice del libro.

Per partecipare all'incontro è necessario prenotare scrivendo a info@ibiskosulivieri.it o chiamando il 3917594101. Per poter accedere è necessario essere in possesso del green pass.

Fonte: Ibiskos-Ulivieri