Tradizioni tradite raccoglie oltre 600 euro per le donne afghane

Mercoledì 24 novembre al Teatro del Popolo di Castelfiorentino è andato in scena il saggio spettacolo Tradizioni tradite, con gli allievi del laboratorio teatrale degli adulti, condotto da Maria Teresa Delogu.

Al termine della rappresentazione è stata promossa una raccolta fondi a libera offerta a favore del CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus), che ha avuto un ottimo esito: sono stati raccolti 610 euro.

"Si metteva al centro del saggio la questione dell'autodeterminazione delle donne e il diritto all'istruzione-- spiega Delogu, anche regista dello spettacolo- temi in linea con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la violenza non è solo quella fisica. Il pubblico del Teatro del Popolo si dimostra ancora una volta attento e sensibile alle buone cause".

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa