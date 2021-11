FdI-Centrodestra per Empoli denuncia: "Furti e spaccio nelle scuole"

Non è nuovo in Empoli il fenomeno di spaccio e furto di motocicli nei dintorni delle scuole superiori. Ultimamente, tuttavia, le segnalazioni dei cittadini sono aumentate, i furti sono aumentati e la salute dei nostri ragazzi è messa a repentaglio ancor più.

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli si fa portatore delle istanze della popolazione, così: «Accogliamo le richieste di intervento di numerosi genitori, preoccupati per la salute e sicurezza dei figli che frequentano le scuole superiori di Empoli. Per questo, presenteremo un’interrogazione in Consiglio comunale. Vogliamo avere contezza della grandezza del fenomeno, vogliamo sapere se ci sono indagini in corso, se sono stati individuati i responsabili, se l’Amministrazione ha intenzione di intervenire con urgenza».

L’area interessata da furti è quella adiacente alle scuole superiori, in via Sanzio, all’esterno dell’istituto Ferraris, via Borsellino, all’esterno dell’istituto Fermi; mentre ancor più insicure, perché interessate da spaccio a cielo aperto, sono il parcheggio tra quest’ultimo polo scolastico e il liceo Pontormo, e l’area verde di via J. della Quercia.

«Il Consiglio comunale empolese, che già in precedenza su nostra iniziativa, si è unanimemente impegnato per la lotta alla droga e ad ogni dipendenza, non può accettare che i giovanissimi finiscano vittime di un sistema malato. Ancora, non può accettare che la sicurezza e la proprietà delle famiglie siano costantemente e ripetutamente violate. Sollecitiamo, pertanto, anche l’adozione di provvedimenti efficaci, tra i quali la presenza di agenti in borghese, l’installazione di telecamere in loco, affinché la zona sia monitorata e i reati siano giustamente perseguiti».

Fonte: FdI-Centrodestra per Empoli