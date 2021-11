Emma Villas Aubay Siena, gara di ex contro Porto Viro

L’ottava giornata di campionato vede la Emma Villas Aubay Siena di scena sul taraflex di Porto Viro. Le due squadre hanno 9 punti in classifica e hanno un ruolino di marcia composto da tre vittorie e quattro sconfitte. Se nell’ultima giornata i senesi sono stati sconfitti in casa contro Brescia, Porto Viro ha invece ottenuto una bella e prestigiosa vittoria in trasferta contro Reggio Emilia: 19 sono stati in questo match i punti di Bellei, 13 quelli di Mariano, poi ne sono arrivati 12 da O’Dea, 9 da Barone e 6 da Vedovotto.

Sarà una gara di ex: la Emma Villas Aubay affronterà alcuni pallavolisti che hanno scritto la storia della società senese. Marco Fabroni e Filippo Vedovotto sono stati anche capitani del team biancoblu, con il quale hanno prima vinto la Coppa Italia di Serie A2 (nel 2017) e poi anche il campionato (nella stagione successiva, l’annata agonistica 2017-2018), centrando la promozione in Superlega. A Porto Viro giocano anche Romolo Mariano e Rocco Barone, giocatori di esperienza, qualità e sostanza.

“Affronteremo tanti giocatori che hanno anche militato qui a Siena – le parole dello schiacciatore di Siena Rocco Panciocco. – Sono un team che fa dell’esperienza uno dei suoi punti di forza. Sarà una gara difficile, in un campo ostico. Contro Brescia ce la siamo giocata, anche se non siamo riusciti a dare il meglio nei momenti caldi e decisivi del match. Dobbiamo migliorare in quei frangenti di gioco. Stiamo comunque lavorando, io sono fiducioso e credo che potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Dopo le prime tre gare abbiamo comunque dato un cambio di ritmo, la sconfitta contro Brescia non ci toglie niente”.

“Sarà una trasferta certamente impegnativa – aggiunge il direttore sportivo di Siena Fabio Mechini. – Conosciamo assai bene tanti dei giocatori che andremo ad affrontare, ci sono quattro ex che hanno vissuto dei momenti bellissimi a Siena. Porto Viro non ha cominciato benissimo il campionato, poi si sono ripresi mostrando una buonissima pallavolo mostrando il valore della squadra. Io comunque guardo in casa mia, contro Brescia nei momenti importanti non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. In campo si deve essere più cinici. Quella sconfitta è comunque ormai alle spalle. In precedenza avevamo giocato tre buoni match, la gara più importante è comunque sempre la seguente. Speriamo di riuscire a mettere in campo un bel volley per poter avere una spinta positiva per il mese di dicembre”.

Samuel Onwuelo e Andrea Rossi in visita alla sede di Reesco

Da quest’anno Reesco è sponsor anche del settore giovanile della Emma Villas Aubay Siena. Un sostegno significativo ed importante indirizzato ai ragazzi che si sono appassionati al volley. Gianfranco Soldati, uno dei soci e dei fondatori di Reesco, è da quattro stagioni anche nel consiglio del team biancoblu.

“Tutti noi ambiamo a creare un vivaio sempre più importante e forte – le parole di Soldati. – Siamo molto contenti delle recenti convocazioni di sei ragazzi Under 15 del nostro team nella Rappresentativa Etruria. E’ la dimostrazione del buon lavoro che stiamo effettuando e della qualità dei ragazzi che fanno parte del settore giovanile di questa società. I nostri giovani sono apprezzati a livello regionale. Non è un fatto da poco. Voglio fare i complimenti a tutti i tecnici del settore giovanile della Emma Villas Aubay Siena e all’organizzazione della società. C’è un bel gruppo di lavoro, e una grande partecipazione da parte di un numero significativo di ragazzi. In città notiamo una passione che cresce continuamente nei confronti della pallavolo, la realtà si è modificata in pochi anni grazie all’operato della società senese”.

Ancora Soldati: “Fare sport è un elemento qualificante per ragazzi così giovani sia da un punto di vista fisico che educativo. Si tratta di ragazzi che possono migliorare da un punto di vista tecnico ma che al contempo restano vicini e legati alla realtà della Emma Villas Aubay”.

Da consigliere della società Gianfranco Soldati segue sempre la prima squadra biancoblu. “L’impegno dei ragazzi è evidente – afferma. – Si è visto un miglioramento nel gioco nel corso delle ultime partite. La squadra crede nelle proprie potenzialità. Credo che ci sia un margine di miglioramento, nel roster ci sono anche tanti ragazzi che sono arrivati a Siena quest’anno, quindi devono conoscersi al meglio e il feeling tra loro va affinato. In altre squadre già oggi c’è un affiatamento maggiore, con molti giocatori che si conoscono da anni e che hanno già un ottimo feeling tra loro”.

La sede di Reesco è stata visitata dai giocatori della Emma Villas Aubay Siena Samuel Onwuelo e Andrea Rossi. “Ho salutato i ragazzi e ho detto loro di cercare di essere più cinici e incisivi nei momenti chiave di una gara – afferma Gianfranco Soldati. – Da consigliere della società dico che continueremo a mettere il massimo impegno nel nostro lavoro quotidiano per raggiungere risultati significativi”.

“Con Reesco esiste un rapporto ormai consolidato nel tempo – dichiara il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Guglielmo Ascheri, – parliamo di un’azienda che ormai da tempo fa parte della nostra famiglia. In questa stagione il rapporto che ci lega è divenuto ancora più forte e si è integrato andando a coinvolgere anche il settore giovanile, il tutto a supporto del progetto che è stato costruito sul territorio. Il nostro ringraziamento va ai titolari dell’azienda Gianfranco Soldati e Giano Carubini per il sostegno che ci hanno sempre e costantemente fornito in tutti questi anni”.

Fonte: Ufficio Stampa