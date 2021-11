"Rubinetti a secco da 24 ore": la segnalazione da Lazzeretto

"Siamo a secco da quasi ventiquattro ore, nonostante le sollecitazioni a Acque Spa". La segnalazione arriva da Lazzeretto, frazione del comune di Cerreto Guidi. Dalle 10 di sabato 27 novembre gli abitanti della frazione sono con i rubinetti a secco: "Abbiamo chiamato Acque più volte e ci hanno detto che la rete idrica sarebbe stata riattivata alle 16.30. Alle 17 ci dicono che hanno risolto".

Solo che alle 17 l'acqua non torna, prosegue la segnalazione: "Passano le ore e non vediamo niente. Chiamiamo di nuovo, ci dicono che alle 20.30 sarebbe tornata l'acqua. Alle 21 ancora nulla, richiamiamo e ci dicono che sarebbe tornata nel mattino di domenica 28".

La sveglia suona domenica 28 novembre e l'acqua a Lazzeretto ancora non si vede: "Ci hanno detto che la riattivano forse alle 13-14. Ci hanno consigliato di andare a prendere l'acqua coi contenitori al camion serbatoio. Spesso siamo senza acqua e qualche anno fa ci rimanemmo tre giorni".

"Per noi è un grosso dispiacere perché paghiamo bollette care ma la rete idrica continua a non funzionare. Speriamo che tutto torni per il meglio in breve tempo" conclude la segnalazione.