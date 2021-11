Campionati Toscani di equitazione, le amazzoni del Centro Ippico Empolese nella top ten

Sono finiti i Campionati Toscani, nella prova Criterium Toscano Allievi Esordienti, con immense soddisfazioni per tutto il Centro Ippico Empolese, non solo per i suoi Tecnici-Insegnanti di altissimo livello ma anche per gli allievi che in ogni competizione riescono sempre ad emergere e conseguire ottimi risultati come la super Amazzone Giorgia Zamagni su Chantal che si piazza sul gradino più alto del podio e porta a casa la Medaglia d’Oro. Non da meno Eleonora Franchini su Kiss Me Cavaro con un ottimo quinto posto, mentre Alena Inzirillo su Kadorado TT resta sempre nei primi dieci della Toscana Criterium Brevetti Junior.

"Queste atlete portano alto il nome del Centro Ippico Empolese nelle varie competizioni sia a livello Regionale che Nazionale - racconta il Tecnico Alessio Bianchi – per noi non c’è soddisfazione più grande nel vedere queste amazzoni produrre prestazioni di successo, efficaci e soddisfacenti per se stessi. La consapevolezza e la fiducia in se, oltre agli allenamenti, garantiscono tranquillità e sicurezza anche nei cavalli e la certezza che il proprio fisico sosterrà con efficacia l’atleta durante tutte le competizioni. Sia che vincano, sia che perdano il loro valore non verrà messo in discussione, la gara è solo un’occasione per esprimere le proprie competenze".

Fonte: Centro Ippico Empolese