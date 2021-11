Afferrato per il collo e derubato per soli 5 euro.

La disavventura è accaduta a un 17enne a Firenze, in via Pratese. Ieri è stato circondato, probabilmente da coetanei o comunque giovanissimi, ed è stato preso per il collo e derubato. I soli soldi che aveva con sé erano 5 euro in tasca.

Il giovane derubato non ha riportato ferite. Adesso indaga la polizia, intervenuta sul posto.