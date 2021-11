L'inclusione sociale nasce in classe: il progetto rivolto agli studenti volterrani

Nasce il progetto “L’inclusione è un consiglio... della classe” rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Volterra.

“Abbiamo deciso – dichiarano Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra e Manuel Impellizzeri, consigliere con delega alle Politiche sociali e Inclusione – di realizzare il progetto 'L’inclusione è un consiglio... della classe', un bando rivolto alle studentesse e agli studenti per raccogliere idee e progetti su possibili percorsi di inclusione da realizzare negli istituti di Volterra. I giovani – continuano Luti e Impellizzeri –, sono spesso protagonisti di azioni che denotano sensibilità e attenzione alle fragilità e sono in grado di instaurare rapporti basati sul confronto e sul rispetto reciproco.

Riconoscendo l’importanza dei percorsi inclusivi e il ruolo fondamentale della scuola nella lotta al disagio e alle diverse forme di discriminazione – concludono Luti e Impellizzeri –, vogliamo raccogliere le proposte delle nuove generazioni per provare a realizzarle in modo da facilitare la promozione di pratiche che possano costituire un esempio per le generazioni future e possano essere un importante momento di riflessione per tutti noi. Per ciascun istituto mettiamo a disposizione 700 euro come premio e contributo per la realizzazione e attivazione della buona pratica vincitrice”.

I tre progetti finalisti saranno scelti da un’apposita commissione formata da docenti scolastici degli ordini ammessi.

Questa iniziativa, rivolta a tutte alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Volterra, prende spunto dalla premiazione, avvenuta lo scorso giugno nella sala del Consiglio di Palazzo dei Priori, della classe 5BS indirizzo Alberghiero dell’Istituto Niccolini.

Fonte: Ufficio Stampa