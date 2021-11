Metrocittà e Mita, macchine automatiche di taglio e cucito per l'inclusione sociale

Sono stati presentati stamani in Palazzo Medici Riccardi i percorsi di inclusione sociale tramite Corso Professionalizzante "AMA.TA Addetti Macchine Automatiche di Taglio e Cucito" a cura della Fondazione ITS M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy.

All'incontro hanno partecipato i consiglieri metropolitani Angela Bagni (con delega alle Pari Opportunità) e Nicola Armentano (con delega alla Promozione Sociale) e il Direttore Generale della Fondazione ITS MITA, Antonella Vitiello.

Il disagio sociale ed economico venutosi a creare anche in conseguenza della pandemia da COVID 2019, oltre alla perdita di tanti posti di lavoro soprattutto fra le donne e i giovani (secondo dati ISTAT del dicembre 2020), ha aggravato ulteriormente le situazioni di violenza domestica di cui sono vittime donne e minori (questi ultimi sia per violenza subita che assistita), come si rileva dagli ultimi Rapporti sulla violenza di genere dell'Osservatorio Sociale Regionale.

Ritenendo opportuno intervenire per contrastare questi fenomeni, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, con Delibera n. 36 del 28/04/2021, la proposta di attivare percorsi di formazione professionalizzante e orientamento al lavoro per persone in condizioni di marginalità e fragilità, al fine di migliorarne le competenze e renderle più attrattive sul mercato lavorativo. Tenendo conto peraltro che, anche nei casi di violenza di genere, il sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo, oltre ad avviare un processo di autonomia economica delle donne vittime di violenza, è un aiuto a sviluppare la loro autostima, una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie risorse e capacità.

I soggetti fragili destinatari di questi progetti di inclusione sociale attraverso percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro sono stati individuati dalle Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze — per un totale di 15 persone — tra, appunto, donne inoccupate vittime di violenza domestica, o donne che hanno perso il lavoro, o giovani disoccupati in condizioni di marginalità che, assolto all'obbligo scolastico, rientrano nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni.

Affinché la formazione abbia un'effettiva ricaduta occupazionale è necessario che il percorso sia costituito da moduli didattici in aula e da ore di laboratorio specifico in stage aziendali che possano essere propedeutici ad una futura assunzione. Inoltre, è altresì opportuno favorire la presenza dei corsisti in formazione mediante la corresponsione di un contributo ad personam, il cui importo sia analogo a quello stabilito per altri percorsi formativi (come ad esempio “Giovani Sì” della Regione Toscana).

Per l’attuazione del progetto la Città Metropolitana di Firenze ha pensato di rivolgersi alle sue Società Partecipate in particolare a quelle che offrono percorsi professionalizzanti di formazione e orientamento al lavoro e collaborano con aziende per lo svolgimento degli stage.

La Fondazione ITS M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy - Società partecipata della Città Metropolitana di Firenze, attiva dal 2010 in ambito formativo sia con i percorsi ITS post-diploma (terziario non universitario) e sia delineando profili professionali di base (formazione addetti) nel settore della moda - ha presentato il Corso Professionalizzante "AMA.TA Addetti Macchine Automatiche di Taglio e Cucito" che inizia il 29 novembre per 13 donne e 2 uomini residenti sia a Firenze (5) che nelle Zone Empolese Valdelsa (3), Nord Ovest (4) e Sud Est (3).

Il percorso formativo è finalizzato a professionalizzare figure di operatori di banco e macchine automatiche per il taglio e cucito di oggetti in pelle. Il percorso fornisce conoscenze e competenze sull’utilizzo dei materiali, degli arnesi e dei macchinari per le lavorazioni di pelletteria e permette di acquisire conoscenze e competenze per l’esecuzione a banco ed alle macchine elettroniche e digitali per la costruzione di manufatti in pelle.

È concepito per insegnare ai partecipanti gli elementi di base delle tecniche artigianali della pelletteria, incluso il taglio a mano di materiale pregiato o complesso, nonché le conoscenze specifiche di Lean applicata alla produzione pelletteria. Le unità formative avranno per oggetto lo sviluppo di alcune competenze di base, quali comunicazione e diritto del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e lo sviluppo di competenze specialistiche quali analisi dei diversi materiali, taglio a mano e taglio automatico- tecnologico, assemblaggio (macchine elettroniche e digitali).

Sbocchi occupazionali

In prevalenza all’interno di fabbriche e laboratori di piccole e medie imprese del settore pelletteria. La figura potrà essere inserita e fornire il proprio qualificato contributo anche in reparti specializzati di grandi aziende, leader internazionali del settore moda e beni di lusso.

Docenti

Il Corso si avvale di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, dell'Università e della Ricerca, della scuola secondaria di II grado.

Struttura del Percorso

Il corso ha una durata di 500 ore di cui 350 di stage c/o aziende del settore.

Le attività di aula si svolgeranno prevalentemente presso la Sede del “Castello dell’Acciaiolo”, Via Pantin, Scandicci (Firenze) e/o in laboratori specifici dei distretti industriali per la produzione. Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata giornaliera compresa tra 4 e 8 ore.

Lo stage sarà realizzato presso aziende e centri di ricerca del settore MODA e si svolgerà secondo l’orario lavorativo della struttura ospitante.

La frequenza alle attività didattiche e allo stage è obbligatoria.

All’attività di stage è riconosciuto un rimborso pari a complessive € 500,00/corsista erogabili esclusivamente a completamento dell’intera azione formativa.

Verifica delle competenze acquisite e rilascio di attestazione

È prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e/o attestazioni di esperienze professionali pregresse.

Al termine di ogni unità formativa saranno svolte prove pratiche e questionari strutturati. Verrà rilasciato un attestato di frequenza, una dichiarazione di apprendimenti conseguiti e una certificazione degli apprendimenti per le sessioni formative di “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Si fa presente che le competenze realizzate dal presente percorso fanno riferimento a due ADA “Realizzazione di prototipi e campioni”- UC 1031 e “Definizione delle specifiche tecniche nel corso del processo di realizzazione di prototipi e campioni - UC 1200” oltre che alcune capacità e conoscenze dell’ADA “Taglio manuale o meccanico di materia prima per primi prototipi – UC 1194”, dell’ADA “Taglio manuale di materie prime complesse o pregiate per campioni speciali o per la produzione in piccole serie – UC 1195”, “Taglio automatico-tecnologico di materie prime per la produzione – UC 1197”, “Masticiatura delle parti da assemblare - UC 649”, “Cucitura delle parti da assemblare e messa in fodera - UC 651”, “Sbassatura della pelle tranciata - UC 644”, “Scarnitura pellami e smussatura rinforzi - UC 647” inserite all’interno del Repertorio Regionale delle Figure Professionali Regione Toscana.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa