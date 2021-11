Natale Voa Voa, due progetti da finanziare con il vostro aiuto

Sabato 4 e domenica 5 dicembre (per l'intera giornata) lo stand dell'Associazione sarà presente all'evento “Artigianato in Villa”, promosso da Strana.Mente Events, presso Villa Gerini a Sesto Fiorentino

e Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre (per l'intera giornata) sarà possibile incontrare i volontari di Voa Voa nella casetta delle associazioni del tradizionale Mercato Tedesco di Natale in Piazza Santa Croce

"La mission della nostra associazione -spiega Guido De Barros, presidente di Voa Voa- è sempre stata quella di sostenere nella maniera più concreta possibile le famiglie con minori affetti da patologie rare neuro degenerative.

Fin dalla sua fondazione, nell'ottobre del 2013, l'associazione ha istituito un progetto di rimborso reiterabile annualmente per le spese assistenziali documentate, volte a migliorare la qualità della vita dei bambini rari associati.

Un progetto questo che in appena 8 anni di attività ci ha già visto erogare 150.000 euro di rimborsi a famiglie socie, distribuite sull'intero territorio nazionale. Dal 2018 però siamo anche intensamente impegnati nel campo della ricerca scientifica, con il finanziamento della campagna di crowdfunding “Gocce di Speranza”.

In accordo con la Fondazione Meyer e con il Laboratorio di Diagnosi precoce dell'Ospedale Meyer -diretto da Giancarlo la Marca-, finanzieremo in toto il primo progetto pilota al mondo per lo screening neonatale della Leucodistrofia Metacromatica, ossia la patologia che ha ucciso nostra figlia Sofia, per la quale adesso esiste una terapia risolutiva, ma solo nel caso la malattia venga diagnosticata tempestivamente".

Quale migliore occasione del Natale per dare un piccolo contributo alla realizzazione di grandi progetti solidali?

Tanto più se, in cambio delle proprie donazioni, si ricevono deliziosi prodotti da forno artigianali, grazie alla preziosa collaborazione con aziende del territorio quali il Forno Zini di Impruneta e i Castelli della Grevepesa di San Casciano.

- Tradizionali panettoni classici, mandorlati o al cioccolato

- Ricciarelli e Vinsanto

- Antichi biscotti fiorentini mandorle e cioccolato o mandorle e pistacchi

Oltre alle bontà solidali, i sostenitori di Voa Voa potranno trovare anche tante altre idee regalo come il libro "Voa Voa" scritto da Caterina Ceccuti, giocattoli Chicco e Lego, offerti da MSC Crociere, i nostri peluches, biglietti e calze di Natale e tante decorazioni natalizie offerte da Preqù Italia di Sambuca, oppure realizzate a mano dalla nostra volontaria Sara (pagina Facebook Sara Cuce e Crea).