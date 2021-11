Potatura dei tigli su viale IV Novembre e non solo, 213 alberi interessati

Hanno preso il via oggi, lunedì 29 novembre, gli interventi di manutenzione previsti per la potatura di alcune pianti di alto fusto presenti sul territorio comunale di Empoli.

Le operazioni prevedono la potatura di alcuni alberi, la rimozione dei rami secchi e la sistemazione delle chiome di alcune essenze arboree. Nessuna ripercussione sulla fruibilità delle aree interessante, le zone interessate dagli interventi vengono temporaneamente recintate e interdette al pubblico passaggio.

I lavori rientrano in quelli programmati dal Comune per la messa in sicurezza delle piante e proseguiranno nei prossimi giorni.

L’intervento ha una spesa totale di oltre 47.000 euro.

Le lavorazioni rientrano fra le operazioni richieste dagli esperti agronomi che negli scorsi mesi hanno monitorato decine e decine di alberi in città, valutando anche la loro staticità. Le piante interessate dai lavori della ditta incaricata necessitano di interventi di vario tipo: potatura di contenimento; mantenimento; riequilibratura; rimonda del secco, risanamento.

L’assessore all’ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, presente alle operazioni in corso su Viale IV Novembre questa mattina, ha spiegato: "Sono ben 213 esemplari, di varia specie e dimensioni. I luoghi interessanti sono Piazza Don Minzoni, Via Cesare Battisti, Piazza Matteotti e Viale IV Novembre. Gli stessi dove in estate sono stati effettuati le rimozioni di alberature pericolose e ammalate e dove recentemente sono stati sostituiti gli esemplari con alberelli giovani. Il metodo è quello di controllare gli alberi attraverso la perizia di un tecnico agronomo, sostituire l’eventuale rimozione e poi procedere alla potatura e manutenzione. Su Viale IV Novembre procederemo anche con la sistemazione di para pedonali attorno agli alberi per proteggerli dalle auto che parcheggiano. Tutto questo in attesa della messa a dimora delle centinaia di alberi del progetto Empoli Carbon Neutral, oltre all’altro progetto di Forestazione Urbana".

Fonte: Comune di Empoli