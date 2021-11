Abc, come è andato il vivaio nel weekend

Di seguito i risultati del vivaio dell'Abc Castelfiorentino.

Under 13

Seconda vittoria per il gruppo Under 13 che dopo San Casciano ha espugnato anche il parquet di Poggibonsi per 31-68. Partenza forte quella dei gialloblu che, grazie ad una difesa che ha concesso molto poco agli avversari, sono scappati toccando il +10 al 10′ (5-15). Nel secondo quarto un calo complessivo, sia in attacco che in difesa, ha permesso a Poggibonsi di rifarsi sotto e andare al riposo lungo sul -3 (16-19). Al rientro dagli spogliatoi la reazione castellana è arrivata puntuale, ristabilendo la doppia cifra di vantaggio e dando il via alla fuga definitiva. Prossimo impegno domenica alle 15.30 sul campo della Sancat Firenze per la prima giornata di ritorno.

BASKET POGGIBONSI – ABC CASTELFIORENTINO 31-68

Parziali: 5-15, 11-4, 4-25, 11-24

Sono scesi in campo: Matteini, Rosi, Consiglio, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Fedeli, Simoncini, Costantini, Poggesi, Chesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 14 Elite

Anche a Legnaia è proseguita la corsa del gruppo Under 14 che sul parquet fiorentino ha conquistato la quarta vittoria su altrettante gare disputate imponendosi per 60-101. Ottima prestazione quella dei gialloblu che, grazie all’intensità messa in campo fin dall’avvio, hanno indirizzato subito la sfida chiudendo il primo quarto sull’11-30. Nella seconda frazione una difesa ballerina ha permesso ai fiorentini di giocarsi il parziale sul botta e risposta, ma al rientro dagli spogliatoi la truppa castellana ha preso di nuovo in mano l’inerzia e gestito senza problemi. Prossimo impegno domenica alle ore 9.30 al PalaBetti per il derby contro il Biancorosso.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 60-101

Parziali: 11-30, 22-29, 15-21, 12-21

Tabellino: Garbetti 3, Crisafi 3, Agbegninou 18, Bianchi 2, Baldi 7, Zecchi 32, Bonora, Bini 2, Pieri 2, Marzi 2, Bufalini 14, Borghesi 16. All. Mostardi. Ass. Cantini.



Under 15 Eccellenza

Ancora un’importantissima vittoria per il gruppo Under 15 che, tra le mura di casa, si è imposto 70-46 su Prato mantenendosi così in scia con la capolista Mens Sana, a due sole lunghezze di distanza. Partenza forte quella gialloblu grazie ad un parziale di 17-0 che ha subito indirizzato la partita (23-8 al 10′). Nella seconda frazione la reazione laniera, complice qualche distrazione castellana di troppo in fase difensiva, ha permesso agli ospiti di tornare fino a -6 e andare all’intervallo sul 38-28, divario che però i gialloblu hanno amministrato ed incrementato nella ripresa. Prossimo impegno sabato alle ore 18 sul difficile campo di Reggello.

ABC CASTELFIORENTINO – UNION BASKET PRATO 70-46

Parziali: 23-8, 15-20, 15-11, 11-7

Tabellino: Ticciati 12, Zecchi, Carzoli 16, Grassi 4, Filomeno 17, Vallerani 6, Niccolini 2, Casadei 4, Agbegninou, Leti 3, Marchetti, Borghesi 6. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.



Under 16 Silver

Siena ancora indigesta per il gruppo Under 16 che, dopo la Virtus, è caduto sul parquet del Costone per 67-64. Dopo una gara combattuta ma che i gialloblu hanno gestito per tre frazioni, nell’ultimo quarto i padroni di casa hanno girato l’inerzia e portato a casa il match. Dopo un ottimo primo quarto, chiuso sull’11-18, e con il secondo parziale giocato punto a punto fino ad andare al riposo lungo sul 29-32, al rientro dagli spogliatoi la truppa castellana ha provato a dare lo strappo decisivo piazzando un break di 12-22 e portandosi sul +13 al 30′ (41-54). Un vantaggio che però i gialloblu, complici troppi errori e distrazioni, non sono riusciti a difendere nella volata finale, quando il Costone ha piazzato il contro break decisivo.

COSTONE SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 67-64

Parziali: 11-18, 18-14, 12-22, 26-10

Tabellino: Rosi 24, Marchetti 1, Carzoli 10, Bartolini 1, Damiani 12,, Viviani ne, Vefa ne, Bernardoni, Vallerani 10, Niccolini, Casadei ne, Leti 6. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Seconda sconfitta per le ragazze gialloblu cadute al PalaGilardetti 25-95 per mano della capolista Use Rosa. Gara di fatto senza storia, con le ospiti che hanno preso in mano la sfida nel primo quarto, chiuso sul 5-19, per poi allungare nelle successive frazioni di gioco, rispedendo indietro ogni tentativo castellano di provare a rientrare. Prossimo impegno sabato alle ore 16.15 sul parquet del Cmb Valdarno.

BASKET CASTELFIORENTINO – USE BASKET ROSA 25-95

Parziali: 5-19, 6-26, 12-21, 2-29

Tabellino: Cappelli 10, Costa 6, D’Ambrosio 7, Dani 2, Risoli, Taddei, Sanesi, Mugnaini, Ibrahimi, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.