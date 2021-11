Due veterani della Seconda Guerra Mondiale tornano in Mugello per omaggiare i compagni caduti

A distanza di 77 anni sono voluti tornare dove da giovani soldati combatterono contro il nemico nella Seconda Guerra Mondiale, per rendere omaggio ai propri compagni caduti. È la visita che hanno voluto intraprendere questo fine settimana due veterani americani, nel primo ritorno in Italia dalla guerra.

I due ex soldati, oggi ultranovantenni, facevano parte di due divisioni della Quinta Armata USA che nel 1944 sbarcò ad Anzio e arrivò fino in Mugello. Ed è qui che i veterani si sono avventurati tra i boschi, fino ad arrivare al tratto di Linea Gotica dove hanno combattuto e dove volevano salutare i propri compagni, che in guerra persero la vita. Ad accompagnarli fino a quello che un tempo fu il fronte sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, grazie all'Associazione Gotica Toscana Aps.

Dopo una camminata tra la vegetazione mugellana, i due veterani hanno raggiunto il tratto di Linea Gotica, dove hanno potuto omaggiare i compagni caduti in guerra. Un desiderio esaudito che non si è fermato di fronte a nulla, né ai quasi 80 anni trascorsi né agli oltre 8mila 600 km di distanza.